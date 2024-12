Coppa Italia A1 - Campobasso e Geas al secondo turno di Coppa Italia

Va avanti La Molisana Magnolia Campobasso, che batte 97-82 RMB Brixia Basket. Primo tempo molto equilbrato, in cui la Magnolia tocca anche il +9 ma le ospiti riescono sempre a rispondere, sostenendo molto bene i ritmi alti. Nel terzo periodo però la squadra di Sabatelli prende il largo, segnando 38 punti e trovando il canestro in tutti i modi con tutte le sue interpreti. Il parziale di 12-0 negli ultimi due minuti del quarto è una mazzata per Brixia, che nel finale riesce a tornare fino a -10 ma non a rientrare veramente in corsa. Campobasso vince grazie a 20 punti di Kunaiyi, 18 di Quin?onez e 15 di Scalia, e al prossimo turno troverà San Martino di Lupari. Dall'altra parte 20 di Evans e 15 di Estebas e Tagliamento.

Vittoria e passaggio del turno anche per Geas Sesto San Giovanni, 91-58 sulla E-Work Faenza. Le padrone di casa allungano in doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, e con un secondo periodo da 29-2 la partita è già ampiamente chiusa all'intervallo. Faenza resta per oltre sei minuti senza segnare e abbandona presto le speranze di passaggio del turno, pur vincendo il parziale dell'ultimo quarto. Geas avanza al turno successivo, dove troverà Derthona. Protagoniste Tinara Moore (21 punti, 7 rimbalzi, 4 assist) e Conte (20 punti, 5 assist e 7/9 al tiro), Trucco sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi. Dall'altra parte si salva Turel con 20 punti.

A1 Femminile

Coppa Italia

1^ Turno Qualificazione



RISULTATI:

28/12/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - O.ME.P.S. Battipaglia 89 - 47

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari 66 - 77



29/12/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 97 - 82

Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza 91 - 58



La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 97 - 82 (22-16, 43-41, 81-62, 97-82)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 10 (2/5, 2/4), Kunaiyi-Akpanah* 20 (5/6, 1/1), Giacchetti 2 (1/1, 0/3), Kacerik 1 (0/1, 0/1), Moscarella Contreras, Trimboli* 6 (1/3, 1/3), Meldere 4 (1/2 da 2), Quinonez Mina 18 (5/7, 1/2), Scalia 15 (3/3, 2/5), Madera* 13 (2/4, 2/3), Morrison* 8 (3/6, 0/1), Bocchetti

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 23/38 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 24/29 - Rimbalzi: 33 9+24 (Kunaiyi-Akpanah 6) - Assist: 21 (Kunaiyi-Akpanah 5) - Palle Recuperate: 9 (Quinonez Mina 3) - Palle Perse: 16 (Giacchetti 3)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 7 (1/3, 1/6), Togliani 5 (0/3, 1/1), Tagliamento* 15 (3/6, 2/8), Estebas Armas* 15 (3/4, 3/7), Evans* 20 (9/11 da 2), Bongiorno 11 (2/2, 1/2), Ivanova*, Dell'Olio S. 4 (2/2 da 2), Pinardi, Nikolic 5 (1/2, 1/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 21/38 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 13/14 - Rimbalzi: 33 12+21 (Evans 8) - Assist: 13 (Tagliamento 3) - Palle Recuperate: 8 (Estebas Armas 3) - Palle Perse: 18 (Evans 5) - Cinque Falli: Nikolic

Arbitri: Gagliardi G., Bartolini L., Coraggio A.



Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza 91 - 58 (23-13, 52-15, 74-30, 91-58)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 21 (9/9 da 2), Conti* 11 (1/2, 3/4), Gustavsson 10 (5/7, 0/1), Makurat* 10 (4/7, 0/5), Trucco* 9 (0/2, 3/4), Gwathmey* 4 (2/2, 0/2), Orsili 6 (2/3 da 3), Ostoni, Spreafico, De Lise, Conte 20 (3/4, 4/5)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/35 - Tiri da 3: 12/29 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 41 6+35 (Trucco 10) - Assist: 32 (Conti 6) - Palle Recuperate: 8 (Moore 2) - Palle Perse: 15 (Moore 4)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 2 (1/1, 0/3), Brzonova 5 (1/5, 1/3), Turel 20 (1/6, 6/8), Reichert* 5 (1/6, 1/3), Fantini NE, Fondren NE, Parzenska 6 (3/7, 0/4), Cappellotto 4 (2/3 da 2), Jakpa*, Roumy* 7 (2/5, 1/5), Porcu* 9 (1/1, 1/3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 28 6+22 (Jakpa 8) - Assist: 13 (Brzonova 3) - Palle Recuperate: 9 (Brzonova 2) - Palle Perse: 15 (Brzonova 4)

Arbitri: Pazzaglia J., Centonza M., Bertuccioli N.

(Foto Maurizio Silla)