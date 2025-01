EuroLeague Women – Schio ospita le francesi di Bourges nella terza giornata della seconda fase a gironi

Torna in campo la EuroLeague Women dopo la sosta per le feste natalizie e porta con sé una novità: a causa della rinuncia di Polkowice (squadra polacca in forza nel Girone F) a disputare la competizione, la Umana Reyer Venezia non dovrà sostenere il proprio impegno europeo questa settimana.



BERETTA FAMILA SCHIO – TANGO BOURGES BASKET

(Martedì 7 gennaio, ore 20 – RaiSport)



La squadra di coach Georgios Dikaioulakos aveva chiuso il 2024 con una sconfitta per 86-52 contro l'imbattuta Mersin, rimanendo però al terzo posto del Girone E con un record di 5-3. Lo scontro diretto contro il Tango Bourges (record 5-3), reduce dal successo per 80-67 contro Perfumerias Avenida, sarà fondamentale per mantenere viva la fiamma che porta verso la Final Six di Eurolega. Il capo allenatore Olivier Lafargue si affiderà alla coppia formata da Pauline Astier e Morgan Green per gestire i possessi a disposizione, con la playmaker francese che potrà sfruttare la sua efficienza anche come realizzatrice; Amy Okonkwo farà da collante tra backcourt e frontcourt, giocando forte in difesa e facendo valere la sua fisicità a rimbalzo, oltre ad una spiccata dote come finalizzatrice. Sotto le plance, l'esperienza della greca Artemis Spanou si unirà alle qualità di Kariata Diaby, pivot versatile e abile nel pick and roll dove può rendere complicata la vita alle avversarie. In uscita dalla panchina, Tima Pouye si prenderà la maggior parte delle responsabilità a livello offensivo, supportata dalla connazionale Laetitia Guapo e innescata dalla compagna Alix Duchet, capace di alzare e abbassare il ritmo a suo piacimento; la veterana Ana Maria Filip avrà minuti a disposizione per posizionarsi sotto le plance, mentre le giovanissime Mathilde Selle (2006), Clemence Collin (2006) e Chloe Rousseliere (2007) completeranno il roster.