Techfind Serie A2, Girone A - Selargius batte Empoli nell'ultima di andata

La Nuova Icom San Salvatore Selargius fa valere il fattore campo e batte 69-50 l'USE Rosa Scotti Empoli. Le padrone di casa partono meglio già nel primo quarto, con un parziale di 10-0 iniziale, ma Empoli riesce a rientrare sul -5 prima dell'intervallo. Nel terzo periodo Selargius spacca definitivamente la partita con un parziale di 25-0 in meno di sette minuti, a cui le ospiti non riescono a trovare una risposta efficace. Una sconfitta che per le toscane significa il salto all'indietro in classifica dal secondo al terzo posto, con il sorpasso di Sanga Milano in virtù dello scontro diretto e San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga a completare il quadro delle qualificate alla Coppa Italia. Selargius chiude il girone d'andata con la sesta vittoria grazie a 25 punti di Favre, in doppia cifra anche Mura (12) e Berrad (11). Dall'altra parte le migliori sono Castellani con 12 punti e Vente con 11 e 9 rimbalzi.

A2 Femminile – Girone A

13^ Giornata di Andata

RISULTATI:



04/01/2025

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 75 - 59

Virtus Academy Benevento - Basket Foxes Giussano 56 - 63

Cestistica Spezzina - Torino Teen Basket 54 - 69

Repower Sanga Milano - CLV-Limonta Costa Masnaga 65 - 62

Salerno Ponteggi Salerno - Jolly Acli Basket Livorno 63 - 55



05/01/2025

Logiman Broni - Tecnoengineering Moncalieri 82 – 84 *d2ts



06/01/2025

Nuova Icom San Salvatore Selargius - USE Rosa Scotti Empoli 69 - 50





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 22, Repower Sanga Milano 20, USE Rosa Scotti Empoli 20, CLV-Limonta Costa Masnaga 20, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 16, Jolly Acli Basket Livorno 14, Nuova Icom San Salvatore Selargius 12, Salerno Ponteggi Salerno 12, Cestistica Spezzina 12, Logiman Broni 10, Tecnoengineering Moncalieri 8, Torino Teen Basket 8, Basket Foxes Giussano 8, Virtus Academy Benevento 0





Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 75 - 59 (19-11, 42-27, 60-47, 75-59)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi, Degiovanni* 20 (4/8, 4/7), Rossini* 11 (2/6, 1/4), Policari* 6 (0/5, 1/5), Lazzaro NE, Sposato NE, Mioni 10 (5/10, 0/1), Stroscio 8 (2/3, 0/3), Conde Duran* 4 (2/5 da 2), Cruz Ferreira 7 (2/5, 1/3), Amatori 9 (2/4 da 2), De Cassan*

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 19/49 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 55 17+38 (Policari 11) - Assist: 10 (Rossini 3) - Palle Recuperate: 4 (Policari 1) - Palle Perse: 11 (De Cassan 3)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Casasola NE, Naczk* 8 (2/6, 1/2), Peric* 6 (3/11, 0/2), Valtcheva* 6 (3/6, 0/4), Vargiu, Gallus, Trozzola* 13 (0/4, 3/4), Casasola NE, Pellegrini Bettoli 3 (1/2 da 2), Anedda 2 (1/2 da 2), El Habbab* 21 (4/13, 2/6)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 14/47 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 38 7+31 (Peric 8) - Assist: 6 (Naczk 2) - Palle Recuperate: 9 (Peric 3) - Palle Perse: 14 (El Habbab 5)

Arbitri: Rinaldi T., Paglialunga M.



Virtus Academy Benevento - Basket Foxes Giussano 56 - 63 (18-21, 32-35, 41-55, 56-63)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (0/2, 1/4), Landi*, Franceschini, Chiapperino* 2 (1/2, 0/1), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo* 16 (7/13, 0/2), Chiovato* 12 (4/11, 1/1), Castagna 5 (1/1, 1/2), Gkompetzisvili 18 (8/15 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 27 5+22 (Chiovato 8) - Assist: 8 (Chiovato 2) - Palle Recuperate: 10 (Toffolo 5) - Palle Perse: 13 (Toffolo 3)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 5 (2/5 da 2), Reani* 9 (3/5, 1/4), Diotti* 13 (5/9, 0/3), Lussignoli* 6 (3/7, 0/1), Petronio 3 (1/1 da 3), Colico 1 (0/0, 0/0), Zanetti 2 (1/2 da 2), Crippa, Bernardi* 15 (5/8, 1/4), Szajtauer* 9 (3/6, 1/1), Pirozzi

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 22/42 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 43 10+33 (Bernardi 10) - Assist: 11 (Reani 4) - Palle Recuperate: 8 (Reani 2) - Palle Perse: 20 (Reani 5)

Arbitri: Roberti E., Collura P.



Cestistica Spezzina - Torino Teen Basket 54 - 69 (22-13, 40-27, 45-51, 54-69)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 5 (1/2, 1/1), D'Angelo 6 (3/7, 0/1), Templari NE, Moretti* 5 (1/3, 0/1), Granzotto* 10 (2/5, 2/7), Missanelli* 13 (3/5, 2/7), Diakhoumpa* 13 (6/12 da 2), Guzzoni* 2 (1/2, 0/4), Guerrieri, Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 17/36 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 5/15 - Rimbalzi: 38 10+28 (Diakhoumpa 14) - Assist: 10 (Granzotto 4) - Palle Recuperate: 12 (Granzotto 4) - Palle Perse: 18 (Missanelli 4)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 3 (0/1, 1/2), Fratamico NE, Paleari* 33 (8/14, 5/7), Popovic* 8 (2/8 da 2), Colli* 11 (2/8, 2/6), Baima, Varaldi NE, Tortora 3 (0/2 da 2), Isoardi, Bifano NE, Giacomelli, Jankovic* 11 (2/9 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 14/43 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 44 16+28 (Paleari 10) - Assist: 10 (Azzi 3) - Palle Recuperate: 7 (Colli 3) - Palle Perse: 15 (Azzi 3)

Arbitri: Fusari R., Gurrera S.



Repower Sanga Milano - CLV-Limonta Costa Masnaga 65 - 62 (19-10, 40-36, 51-42, 65-62)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 24 (7/9, 2/3), Nori NE, Moroni* 10 (2/4, 2/6), Cannolicchio NE, Merisio 3 (0/3, 1/2), Zelnyte* 11 (2/2, 2/5), Allievi* 8 (2/9, 0/3), Tibè* 3 (1/7 da 2), Sordi NE, Cicic 6 (0/1, 2/4), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 39 13+26 (Tibè 10) - Assist: 16 (Zelnyte 6) - Palle Recuperate: 10 (Toffali 4) - Palle Perse: 18 (Moroni 5) - Cinque Falli: Zelnyte

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 5 (1/5, 1/5), Cibinetto 3 (1/2 da 3), Osazuwa* 9 (3/8 da 2), Gorini* 3 (0/2, 1/3), N'Guessan 6 (2/3, 0/1), Kaczmarczyk* 13 (4/16 da 2), Olandi NE, Algeri NE, Bonomi 13 (2/4, 3/9), Motta NE, Serra NE, Crowder* 10 (2/9, 2/8)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 14/47 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 51 28+23 (Kaczmarczyk 16) - Assist: 18 (Crowder 6) - Palle Recuperate: 10 (Crowder 4) - Palle Perse: 18 (Kaczmarczyk 5) - Cinque Falli: N'Guessan

Arbitri: Suriano F., D'Errico L.



Salerno Ponteggi Salerno - Jolly Acli Basket Livorno 63 - 55 (23-16, 37-32, 55-43, 63-55)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 19 (2/7, 4/10), Naddeo NE, Valerio* 14 (3/6, 1/4), Orchi 12 (4/4, 1/5), Scala* 4 (2/4 da 2), De Mitri* 7 (1/4, 1/3), Tagliaferri NE, Esposito NE, Kirschenbaum Pascale, Yusuf* 7 (2/7 da 2), Scolpini NE, Vitali NE

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 28 7+21 (Yusuf 14) - Assist: 20 (Silvino Oliveira 6) - Palle Recuperate: 13 (Yusuf 4) - Palle Perse: 16 (Yusuf 4)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 13 (4/9, 1/1), Ceccarini 4 (2/2, 0/1), Preziosi, Sassetti 9 (2/2, 1/1), Georgieva 8 (3/4, 0/2), Orsini* 4 (2/3, 0/1), Miccio* 2 (1/2, 0/6), Botteghi* 4 (1/5, 0/4), Okodugha* 7 (3/3 da 2), Evangelista 2 (0/0, 0/0), Arecco 2 (1/1, 0/1), Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 19/32 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 38 10+28 (Georgieva 11) - Assist: 11 (Wojtala 2) - Palle Recuperate: 12 (Orsini 3) - Palle Perse: 25 (Wojtala 6) - Cinque Falli: Miccio

Arbitri: Bernassola A., Marcelli L.



Logiman Broni - Tecnoengineering Moncalieri 82 - 84 (19-12, 38-33, 55-51, 73-73, 78-78, 82-84)*d2ts

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 16 (5/10, 1/4), Carbonella, Reggiani* 4 (1/3 da 2), Baldelli* 4 (1/4, 0/1), Scarsi* 8 (4/5, 0/2), Russo* 17 (5/12, 0/6), Hartmann 19 (6/10, 1/7), Buranella, Morra 14 (4/12 da 2), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 26/56 - Tiri da 3: 2/20 - Tiri Liberi: 24/31 - Rimbalzi: 45 16+29 (Morra 11) - Assist: 14 (Hartmann 5) - Palle Recuperate: 10 (Nasraoui 4) - Palle Perse: 12 (Nasraoui 3) - Cinque Falli: Nasraoui, Reggiani, Russo

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 33 (6/11, 5/9), Ngamene Takougang* 19 (4/7, 1/1), Pasero* 10 (4/7 da 2), Corgnati, Mitreva 2 (1/3, 0/7), Gesuele, Grosso*, Salvini 6 (3/4, 0/1), Bianco, Avagnina 3 (0/7, 1/2), Nicora* 9 (1/3, 2/5), Obaseki 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 20/45 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 17/24 - Rimbalzi: 51 15+36 (Ngamene Takougang 10) - Assist: 6 (Grosso 2) - Palle Recuperate: 7 (Ngamene Takougang 3) - Palle Perse: 16 (Sammartino 4) - Cinque Falli: Grosso

Arbitri: Rubera L., Licari B.



Nuova Icom San Salvatore Selargius - USE Rosa Scotti Empoli 69 - 50 (21-16, 34-29, 61-35, 69-50)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 12 (3/6, 2/4), Berrad* 11 (4/10, 1/3), Ingenito, Pinna 5 (2/2 da 2), Favre* 25 (5/6, 3/7), Valenti, Thiam* 9 (3/7, 1/1), Ceccarelli* 7 (2/5, 1/5), Porcu V.

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 43 11+32 (Thiam 8) - Assist: 16 (Ceccarelli 7) - Palle Recuperate: 8 (Favre 3) - Palle Perse: 16 (Mura 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 7 (0/3, 1/2), Leghissa E. 2 (1/2, 0/1), Colognesi* 4 (2/7, 0/4), Ruffini 4 (0/3, 1/2), Ianezic* 5 (1/2, 1/4), Castellani* 12 (3/5, 1/5), Ndiaye 1 (0/0, 0/0), Casini 2 (1/2, 0/1), Antonini* 2 (1/2, 0/3), Vente* 11 (5/14 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 14/40 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 39 12+27 (Vente 9) - Assist: 5 (Ruffini 4) - Palle Recuperate: 12 (Ruffini 3) - Palle Perse: 18 (Castellani 4) - Cinque Falli: Tarkovicova

Arbitri: Di Gennaro D., Tommasi E.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 245 (18,8)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 225 (17,3)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 217 (16,7)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 192 (14,8)

Colli C. (Torino Teen Basket) 191 (14,7)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 188 (14,5)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 182 (14)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 177 (13,6)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 168 (12,9)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 168 (12,9)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 160 (12,3)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 158 (12,2)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 158 (12,2)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 154 (11,8)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 153 (11,8)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 152 (12,7)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 151 (11,6)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 151 (11,6)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 148 (11,4)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 147 (12,2)

(Foto Andrea Cicotto)