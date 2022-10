BOLOGNA - La Virtus Bologna travolge Treviso per 97-71 nel posticipo della 4ª giornata della Serie A di Basket e resta a punteggio pieno, agganciando in vetta Tortona. Crolla invece l'Olimpia Milano, piegata 77-69 e raggiunta da Venezia. Cade anche Pesaro, sconfitta in casa da Napoli 99-97. Vincono Sassari, che nel lunch-match supera Trento 81-76, Brindisi, che piega Brescia 82-81, e Scafati, che batte Verona 92-87 e ottiene la prima vittoria in campionato.