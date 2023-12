Tortona esonera coach Ramondino: il comunicato del club

Ramondino esonerato: la nota di Tortona

All'allenatore è stata fatale la sconfitta contro la Nutribullet Treviso (68-82), la quarta di fila in campionato. Dall'ottobre del 2018 Ramondino si è seduto sulla panchina dei piemontesi per 214 volte, ottenendo 120 vittorie e portando i 'Leoni' ai massimi livelli della pallacanestro italiana. "Nelle oltre 5 stagioni a Tortona - osserva la società - ha contribuito in modo decisivo alla crescita tecnica e strutturale del club. Il premio Allenatore dell'Anno di Lba per la stagione 2022/23 è solo la ciliegina su una torta, che rimarrà per sempre nella memoria di tutti".