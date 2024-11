Basket, la Virtus Bologna piega Tortona e aggancia Trento in vetta

BOLOGNA - Missione compiuta per la Virtus Bologna , che vince il recupero della 4ª giornata con Tortona e mantiene la sua imbattibilità, andando ad agguantare Trento in vetta alla classifica a punteggio pieno.

V-Nere letali alla distanza

Non è stata un'impresa semplice per la squadra di Luca Bianchi, imbrigliata da Tortona per tutto il primo tempo e in un finale rovente. Decisiva la brillante prestazione di Matt Morgan, che mette a referto 16 punti, seguito a ruota dai 14 punti del solito Belinelli e di Ante Zicic. Miglior marcatore del match è però Strautins, i cui 17 punti non spostano l'esito del match per i piemontesi.