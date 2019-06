Playoff A2: Treviso domina gara-2 e batte ancora Capo d'Orlando

TREVISO - Notte fonda per l'Orlandina che perde anche gara-2 ed è sotto nella finale dei play-off di Serie A2. Nella doppia sfida in Veneto, i padroni di casa sono sembrati superiori agli avversari dominando entrambe le gare e mettendo in evidenza i limiti dei siciliani. La De' Longhi Treviso, dopo aver vinto gara -1 con 18 punti di distacco, si impone anche nella seconda sfida di questa finale chiudendo con il punteggio di 82-56. I numeri sono tutti dalla parte di Treviso che arriva ad un massimo di 30 punti di vantaggio complice un secondo quarto chiuso con un parziale a favore dei veneti di 28 punti a 7 e un vantaggio all'intervallo di 25 punti. Mai stata in discussione gara-2, così come è stato nella prima partita e l'Orlandina ha bisogno soltanto di sfruttare il fattore casa in gara-3 per invertire il trend negativo. Il Pala-Verde di Treviso sostiene la squadra verso la vittoria con la De' Longhi che ha mostrato la superiorità che ci si aspettava fin dall'inizio. Soltanto nell'ultimo quarto, perlatro, Capo d'Orlando ha giocato alla pari con Treviso chiudendo un buon parziale di 19-17. Buon segno per i siciliani che possono sperare di avere ancora qualche carta da giocare in vista di gara-3.

