Cantù, Sacchetti è carico: "Darò il massimo!"

CANTÙ - Dopo l'amara sconfitta per 3-2 contro Scafati nella finale playoff del tabellone argento la Pallacanestro Cantù ha deciso di affidarsi a Meo Sacchetti per riprovare l'assalto alla promozione. Il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo dell'ex Ct della Nazionale il quale via twitter ha subito commentato questa sua nuova avventura: "Felice di essere a Cantù. Grande Club, bella tifoseria, passionale ed esigente, qui hanno allenato i migliori, e la lista è lunga! Darò il massimo, come sempre, per me è un nuovo inizio, ho grandi motivazioni, curiosità e tanta voglia di campo". Sacchetti nella sua carriera da allenatore ha già firmato una promozione ovvero quella del 2009-10 quando allenava la Dinamo Sassari.