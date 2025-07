La nuova casa del Pistoia Basket è la LumoSquare

Il sogno americano e la fantasia napoletana. C’è un mix di concretezza, investimenti solidi e una nuova idea di arena sportiva, nel progetto di “Estra Pistoia Basket 200 Ssdarl“. La società toscana, che punta a ritrovare serenità e porre basi solide in A2 con progetti comunque ambiziosi per il futuro, può contare su una nuova compagine societaria presieduta dallo statunitense Joseph David, entrato nel club con la giusta determinazione. Ha affinato la sua struttura puntando su un manager dalle grandi qualità, Andrea Di Nino, con un passato recente a Napoli, affidandogli il ruolo di Direttore Generale. E, infine, ha chiuso il cerchio grazie al consistente investimento della web company USB Spa (nata all’ombra del Vesuvio ma con interessi in Europa), che ha deciso di legare le sorti del suo nuovo portale commerciale Lumos, a quelle del quintetto pistoiese. In particolare, la novità, è rappresentata dal fatto che il “PalaCarrara”, in occasione di ogni tipo di attività del Pistoia Basket e del settore giovanile, diventerà “LumoSquare”.

La presentazione del progetto, e dell’ingresso nella famiglia dei partner del Club, in qualità di First Sponsor, del marchio Lumos è avvenuta ieri. E’ il “meteorite” che si è posto l’obiettivo di rivoluzionare il web e lo sport. Grazie allo sviluppo delle attività della web company digitale USB Spa e che porterà a Pistoia una grandissima novità: in ogni attività che il Club farà all’interno dell’Arena di via Fermi, così come per tutta la parte della comunicazione riguardante sia la prima squadra che Pistoia Basket Junior, si utilizzerà un nuovo concept: LumoSquare. I dettagli dell’accordo sono stati presentati in una conferenza stampa, alla presenza del Direttore Generale di Estra Pistoia Basket, Andrea Di Nino, del Direttore Commerciale Giulio Pacini e del Ceo di USB Spa, proprietario del marchio Lumos, Mario Parrella. Presente, in collegamento dagli Stati Uniti, il presidente David che ha voluto certificare con la propria voce l’importanza dell’accordo sottoscritto che avrà durata biennale. Fra gli ospiti della conferenza stampa anche la vicesindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pistoia Anna Maria Celesti, visto che Lumos avrà un ruolo centrale nel futuro programma di iniziative sociali del Club biancorosso, ed il membro del CDA del Pistoia Basket Dario Baldassarri.

DAVID: “BENVENUTO LUMOS”

“Voglio dare il benvenuto a questa prima azienda che si unisce al Pistoia Basket per la stagione 2025/26 e in particolare alla persona di Mario Parrella che ho già avuto modo di conoscere personalmente nelle scorse settimane – afferma il presidente di Estra Pistoia Basket – mi auguro che questa partnership sia di lunga durata. Voglio anche ringraziare tutte le aree del Club che hanno dato un apporto fondamentale per raggiungere l’accordo”.

DI NINO: “NUOVO CONCETTO DI AGGREGAZIONE”

“Nasce un nuovo concept ed è importante per tutti noi che USB, con Lumos, abbia deciso di investire nello sport e che nel basket abbia scelto Pistoia – dichiara il DG Andrea Di Nino – da qui parte una nuova sinergia e un luogo di aggregazione pubblica che chiameremo LumoSquare per far si che l’Arena diventi ancora più bella tutti i giorni della settimana. Ci saranno migliorie che speriamo davvero possano essere gradite a tutti e che andremo a presentare nelle prossime settimane. “LumoSquare” è un concetto che vale per la comunicazione del club, in tutte le sue sfaccettature, e da oggi il Club denominerà in questo modo gli spazi a disposizione del Pistoia Basket. Una opportunità del genere non si poteva rifiutare, è una soluzione rispettosa per tutti e ci permette di aggiungere un player importante e strategico ai nostri storici Sponsor. Inoltre Lumos sarà un partner fondamentale per il progetto sociale del Club, con tante aziende che ne verranno coinvolte”.

PARRELLA: “INCANTATO DALLA CURVA DI PISTOIA”

Per il Ceo di USB Spa, Mario Parrella, l’amore col Pistoia Basket è sbocciato in occasione dell’ultima trasferta di LBA dell’Estra sul campo del Napolibasket, fra l’altro culminata con una vittoria biancorossa: in quella circostanza il colpo d’occhio fornito dalla tifoseria al seguito è stato qualcosa che ha colpito nel segno. “Esprimo un grande ringraziamento per l’accoglienza avuta qui a Pistoia – aggiunge Mario Parrella – io sono il Ceo di USB Spa, un’azienda che si occupa di digitalizzazione con 30mila clienti fra Italia e Spagna fornendo loro servizi web. Lumos è una start-up, un marketplace che fornirà a breve agli utenti, visto che il lancio ci sarà a settembre, un’esperienza positiva e affidabile su quattro servizi: lavoro, noleggio auto, market (duemila aziende già aderenti in tutta Italia), e le box con esperienze in varie location su territorio nazionale. Per noi è un progetto ambizioso, per i prossimi due anni abbiamo destinato budget importante da investire nella pallacanestro, visto che si parla di oltre 600.000 euro per la durata dell’accordo col Pistoia Basket”.

“Ho conosciuto Andrea Di Nino a Napoli – aggiunge Parrella – perché è stato fatto tanto dal punto di vista sociale nel corso dell’ultimo anno e Lumos è stata direttamente coinvolta: questo per noi è un aspetto fondamentale insieme alla sostenibilità essendo già partner di WWF. Il progetto migliore era quello di Pistoia ed eccoci qua. Vogliamo contribuire allo sviluppo di progetti sociali insieme al Club e sono sicuro che qui ci sarà la sponda migliore. La scintilla con Pistoia è scoccata in occasione della partita di marzo a Napoli: non è facile riuscire ad ammutolire il palasport partenopeo, ma loro ce l’hanno fatta e sono rimasto folgorato. Per questo verrò e mi andrò a vedere una partita in curva: non faccio promesse in questo frangente, l’augurio è di trascorrere una stagione tranquilla, con serietà e sono sicuro che alla lunga poi arriveranno anche i risultati sportivi”.

PACINI: “ACCORDO BIENNALE”

E’ toccato, poi, al direttore commerciale Giulio Pacini affrontare i dettagli specifici dell’accordo con Lumos in termini di visibilità: “Si tratta di una novità incredibile per tutti noi e l’alchimia nata con Lumos in queste settimane è stata notevole – conferma Pacini – proprio per l’investimento che l’azienda ha deciso di fare nei confronti del Pistoia Basket abbiamo deciso di creare una nuova categoria di sponsorizzazione, ovvero il First Sponsor, che va ad inserirsi fra il Title ed il Main. Ci sarà una forte caratterizzazione visiva e grafica del marchio Lumos, in particolar modo nella zona esterna che guarda via Fermi in chiave LumoSquare, così come altri spazi all’interno. Lumos, che avrà un accordo biennale, sarà sul retro della maglia da gioco nella posizione più alta per dare ulteriore visibilità a questo importante partner. Quella che andiamo a presentare è anche una opportunità di crescita del loro marketplace sul mercato locale e noi stessi potremo trovare opzioni di vantaggio con questa sinergia. Inoltre Lumos sarà anche il nostro fornitore di servizi digitali per le prossime due stagioni e questo ci permette già di annunciare che, prima dell’inizio del campionato, presenteremo il nuovo sito web del club”.