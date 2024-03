Serie B, Caserta continua a sperare: Piombino ko 68-66

CASERTA - Colpaccio della Paperdi Caserta che batte la Solbat Piombino con il punteggio finale di 68-66 e si rilancia in zona salvezza. Al debutto nel rinnovato e gremito PalaPiccolo, sono i dettagli a fare la differenza con la squadra di Ciro Dell’Imperio, ultima in classifica, che sale a quota 12 punti nel girone A della Serie B nazionale di basket con una partita in meno (c'è da giocare il recupero con Rieti) e si riavvicina alla Virtus Salerno, distante ora soli tre punti.