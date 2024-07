Reggio Calabria, che colpo in cabina di regia: ufficiale l'ingaggio di Mbenza Bangu

REGGIO CALABRIA - Colpo in cabina di regia per la Viola Reggio Calabria: la società neroarancio, sponsorizzata Myenergy, ufficializza l'ingaggio del francese Josue Mbenza Bangu, playmaker (che può agire anche da numero due) di 187 centimetri. Nato a Villeneuve-Saint-Georges (nelle regione dell’Île-de-France) il 30 marzo 2004, Bangu inizia la carriera da cestista in Francia con le canotte dell’Us Creteil Basket e dell’Independents Basketball France, squadra con la quale partecipa nel 2019 all’European Youth Basketball League, nella South Conference Under 17, in Ungheria. "Conclusa l’esperienza in Francia, - si legge nel comunicato ufficiale - Bangu ha militato nell’Orsa Barcellona in Serie C Gold per tre stagioni, passando poi nella stagione 22/23 all’Apu Udine in serie A nell’under 19 e giocando la stagione scorsa in Puglia, a Castellaneta".