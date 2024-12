La Virtus Gvm Roma aspetta Roseto, coach Tonolli carica: "La strada è giusta"

Dopo l’ultima vittoria ottenuta a Chieti, la settima consecutiva in campionato, prosegue la fase di preparazione della Virtus Gvm Roma 1960, che nella sera di sabato (14 dicembre) al Palazzetto di viale Tiziano è pronta ad accogliere la capolista Roseto . Uno scontro diretto di alta classifica per misurarsi contro chi non ha ancora lasciato agli avversari nemmeno un punto nel girone B della Serie B nazionale, un grande evento per gli amanti del basket romano che vola verso il tutto esaurito (biglietti in vendita sul sito ufficiale del club).

Virtus Gvm Roma, con Roseto via al tour de force

Sarà quindi un altro esame per il roster di coach Alessandro Tonolli, che alla cena natalizia della squadra organizzata da Team Service, uno dei main sponsor della società, ha tracciato il percorso in un dicembre ricco di appuntamenti importanti. Dopo Roseto, infatti, la Virtus Gvm Roma affronterà il derby con la Luiss Roma, la trasferta sul parquet della Malvin PSA Sant’Antimo e l’ultima gara casalinga del 2024 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia: "Ci aspettano quattro partite contro avversari che occupano i primi posti della classifica, deve essere un forte stimolo per noi. Dobbiamo metterci grande fiducia, concentrazione sia mentale che fisica. L’importante è sapere che la strada intrapresa è quella giusta", ha dichiarato Tonolli.

Coach Tonolli punta su Radunic

Un percorso avvincente da percorrere tra l’alto coefficiente di difficoltà degli avversari e la necessità di mantenere la consapevolezza maturata nelle ultime partite. Su questo Tonolli non ha dubbi: "La striscia di sette vittorie consecutive non deve essere un traguardo, ma una tappa nel cammino di crescita che questa squadra deve ancora percorrere a livello individuale e di squadra. Sappiano bene che nello sport ci vuole un attimo a buttare tutto, quindi dopo un inizio difficile voglio continuare a vedere questo spirito di rivalsa". Per farlo servirà anche la continuità e la qualità mostrata dall’ultimo arrivo Radunic, Mvp della serata di Chieti con 24 punti e 11 rimbalzi. Il croato, fortemente voluto dal patron Zoffoli per rafforzare la squadra dopo le prime giornate, ha mostrato di avere le carte in regola per aiutare la Virtus a compiere un ulteriore salto di qualità. I prossimi impegni forniranno quelle risposte che la formazione capitolina continua a cercare.