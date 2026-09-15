Maxima Roma, il calendario di Serie A: tutte le partite da ricordare
Con il debutto in campionato ormai alle porte, sale l'attesa per la Maxima Roma, con Francesco Totti advisor del club. In attesa della prima palla a due, ecco il punto della situazione sul cammino disegnato nel massimo campionato nazionale per i capitolini: ecco le sfide giornata per giornata di tutti gli impegni in programma, dagli scontri diretti ai grandi match casalinghi da segnare sul calendario.
Maxima Roma, gli avversari e le date nella prossima Serie A
27 settembre Maxima Roma - Napoli Basket PalaEUR, Roma
4 ottobre Virtus Bologna - Maxima Roma Virtus Arena, Bologna
11 ottobre Maxima Roma - BC Roma PalaEUR, Roma
18 ottobre Derthona Basket - Maxima Roma Nova Arena, Tortona
25 ottobre Maxima Roma - APU Udine PalaEUR, Roma
1 novembre Aquila Basket Trento - Maxima Roma Il T Quotidiano Arena, Trento
8 novembre Maxima Roma - Pallacanestro Cantù PalaEUR, Roma
15 novembre Reyer Venezia - Maxima Roma Palasport Taliercio, Venezia
22 novembre Maxima Roma - Treviso Basket PalaEUR, Roma
6 dicembre Pallacanestro Reggiana - Maxima Roma PalaBigi, Reggio Emilia
13 dicembre Pallacanestro Varese - Maxima Roma Itelyum Arena, Varese
20 dicembre Maxima Roma - Pallacanestro Trieste PalaEUR, Roma
27 dicembre Olimpia Milano - Maxima Roma Unipol Forum, Assago
3 gennaio Maxima Roma - Scafati Basket PalaEUR, Roma
10 gennaio Scaligera Verona - Maxima Roma AGSM Forum, Verona
Girone di ritorno
17 gennaio Maxima Roma - Aquila Basket Trento PalaEUR, Roma
24 gennaio BC Roma - Maxima Roma Palatiziano, Roma
31 gennaio Maxima Roma - Virtus Bologna PalaEUR, Roma
7 febbraio Napoli Basket - Maxima Roma PalaBarbuto, Napoli
14 febbraio Maxima Roma - Olimpia Milano PalaEUR, Roma
7 marzo Pallacanestro Cantù - Maxima Roma PalaDesio, Desio
14 marzo Maxima Roma - Pallacanestro Reggiana PalaEUR, Roma
21 marzo Treviso Basket - Maxima Roma Palaverde, Lancenigo
27 marzo Maxima Roma - Scaligera Verona PalaEUR, Roma
4 aprile Maxima Roma - Derthona Basket PalaEUR, Roma
11 aprile Pallacanestro Trieste - Maxima Roma PalaTrieste, Trieste
18 aprile Maxima Roma - Reyer Venezia PalaEUR, Roma
25 aprile Scafati Basket - Maxima Roma PalaMangano, Scafati
2 maggio Maxima Roma - Pallacanestro Varese PalaEUR, Roma
9 maggio APU Udine - Maxima Roma PalaCarnera, Udine
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