Maxima Roma, il calendario di Serie A: tutte le partite da ricordare

Il riepilogo completo della prima stagione regolare dei capitolini di coach Cotelli
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3 min

Pubblicato il 15.09.2026, 13:11 (Aggiornato il 15.09.2026, 13:30)

Maxima RomaLba

Con il debutto in campionato ormai alle porte, sale l'attesa per la Maxima Roma, con Francesco Totti advisor del club. In attesa della prima palla a due, ecco il punto della situazione sul cammino disegnato nel massimo campionato nazionale per i capitolini: ecco le sfide giornata per giornata di tutti gli impegni in programma, dagli scontri diretti ai grandi match casalinghi da segnare sul calendario.

Maxima Roma, gli avversari e le date nella prossima Serie A

27 settembre  Maxima Roma - Napoli Basket  PalaEUR, Roma

4 ottobre  Virtus Bologna - Maxima Roma  Virtus Arena, Bologna

11 ottobre  Maxima Roma - BC Roma  PalaEUR, Roma

18 ottobre  Derthona Basket - Maxima Roma  Nova Arena, Tortona

25 ottobre  Maxima Roma -  APU Udine  PalaEUR, Roma

1 novembre  Aquila Basket Trento - Maxima Roma  Il T Quotidiano Arena, Trento

8 novembre  Maxima Roma - Pallacanestro Cantù  PalaEUR, Roma

15 novembre  Reyer Venezia - Maxima Roma  Palasport Taliercio, Venezia

22 novembre  Maxima Roma - Treviso Basket   PalaEUR, Roma

6 dicembre  Pallacanestro Reggiana - Maxima Roma   PalaBigi, Reggio Emilia

13 dicembre  Pallacanestro Varese - Maxima Roma   Itelyum Arena, Varese

20 dicembre  Maxima Roma - Pallacanestro Trieste  PalaEUR, Roma

27 dicembre  Olimpia Milano - Maxima Roma  Unipol Forum, Assago

3 gennaio  Maxima Roma - Scafati Basket   PalaEUR, Roma

10 gennaio  Scaligera Verona - Maxima Roma  AGSM Forum, Verona

Girone di ritorno

17 gennaio  Maxima Roma - Aquila Basket Trento  PalaEUR, Roma

24 gennaio  BC Roma - Maxima Roma  Palatiziano, Roma

31 gennaio  Maxima Roma - Virtus Bologna  PalaEUR, Roma

7 febbraio   Napoli Basket - Maxima Roma  PalaBarbuto, Napoli

14 febbraio  Maxima Roma - Olimpia Milano  PalaEUR, Roma

7 marzo  Pallacanestro Cantù - Maxima Roma  PalaDesio, Desio

14 marzo  Maxima Roma - Pallacanestro Reggiana  PalaEUR, Roma

21 marzo  Treviso Basket - Maxima Roma   Palaverde, Lancenigo

27 marzo  Maxima Roma - Scaligera Verona  PalaEUR, Roma

4 aprile  Maxima Roma - Derthona Basket  PalaEUR, Roma

11 aprile  Pallacanestro Trieste - Maxima Roma   PalaTrieste, Trieste

18 aprile   Maxima Roma - Reyer Venezia   PalaEUR, Roma

25 aprile  Scafati Basket - Maxima Roma  PalaMangano, Scafati

2 maggio   Maxima Roma - Pallacanestro Varese   PalaEUR, Roma

9 maggio   APU Udine - Maxima Roma  PalaCarnera, Udine

 

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