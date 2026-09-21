Colpo da oltreoceano per la Maxima Roma: ufficiale l'ex NBA Hunter Tyson

L'ala classe 2000 era stata scelta al draft 2023 dai Denver Nuggets, con cui ha disputato 90 partite. Approda nella capitale per aggiungere tiro e versatilità
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2 min

Pubblicato il 21.09.2026, 11:11

Maxima RomaLbahunter tyson

Maxima Roma ha annunciato l’ingaggio di Hunter Tyson, ala di 203 centimetri reduce dall'esperienza americana con i Denver Nuggets. Un colpo che aggiunge ulteriormente valore al roster di coach Cotelli in attesa dell'inizio del campionato del 27 settembre. Il classe 2000 era stato selezionato con la 37esima scelta al draft del 2023 dopo aver disputato gli anni del college a Clemson.

Dal college al 40% da tre, i numeri di Tyson tra college e NBA

Il neo giocatore dei capitolini vanta una longeva carriera universitaria dal 2018 al 2023, disputata interamente con la divisa dei Clemson Tigers. Nella sua ultima stagione in Carolina del Sud ha messo a referto 15 punti e 9 rimbalzi di media, con annesso uno spaventoso 40 percento dalla linea dei tre punti. Statistiche e modo di giocare che gli valgono la chiamata in Nba ai Nuggets, che lo girano immediatamente alla propria affiliata in G League, dove registra 24 punti e 8 rimbalzi di media mantenendo cifre altissime dall'arco. Trascorre alttre  due stagioni da gregario in Colorado prima di trasferirsi a Porto Rico con i Gigantes.

 

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