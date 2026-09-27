Maxima Roma-Napoli Basketball di Serie A: orario, dove vederla in tv e in streaming

Maxima Roma-Napoli, come vederla in tv e in streaming

La partita tra la Maxima Roma e il Napoli Basketball è in programma alle 18.15. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket, ma sarà visibile anche in streaming su Now, SkyGo e sulla piattaforma LBATV. Gli arbitri del match saranno Manuel Attard, Fabrizio Paglialunga e Antonio Bartolomeo.