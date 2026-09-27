Maxima Roma-Napoli Basketball di Serie A: orario, dove vederla in tv e in streaming
Dopo il debutto con sconfitta della BC Roma contro Treviso, tocca alla Maxima Roma difendere l'onore della Capitale nel basket. La squadra di coach Matteo Cotelli, passato il rodaggio delle amichevoli estive, fa i conti con un avversario di assoluto valore nella 1ª giornata di campionato: sul parquet del PalaEur arriva il Napoli Basketball, serio candidato allo scudetto in questa nuova stagione della Serie A. Sulla panchina dei partenopei siede peraltro il croato Jasmin Repesa, 65 anni, vecchia conoscenza della pallacanestro capitolina in virtù di un burrascorso legame con la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008. Sugli spalti del PalaEur non ci sarà Francesco Totti, fresco di nomina di advisor del club, ma volato negli Stati Uniti per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno.
Maxima Roma-Napoli, come vederla in tv e in streaming
La partita tra la Maxima Roma e il Napoli Basketball è in programma alle 18.15. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket, ma sarà visibile anche in streaming su Now, SkyGo e sulla piattaforma LBATV. Gli arbitri del match saranno Manuel Attard, Fabrizio Paglialunga e Antonio Bartolomeo.
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