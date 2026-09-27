© CIAMILLO E CASTORIA

Maxima Roma-Napoli diretta basket Serie A: segui il debutto della squadra di Cotelli LIVE

Storico esordio in LBA per la formazione capitolina: avversari di giornata al PalaEur gli azzurri dell'ex Virtus Repesa. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 17:15

Maxima RomaNapoli BasketballLBA Serie A

ROMA - Dopo il debutto con sconfitta dei 'cugini' della BC Roma contro Treviso, oggi tocca alla Maxima Roma. La squadra di coach Matteo Cotelli fa il suo storico esordio in Serie A contro il Napoli Basketball di coach Jasmin Repesa (ex Virtus Roma tra il 2006 e il 2008) e seria candidata allo scudetto. Sugli spalti del PalaEur non ci sarà Francesco Totti, advisor del club presieduto da Paul Matiasic, volato negli Stati Uniti per festeggiare il suo 50° compleanno. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

17:15

Maxima Roma-Napoli, LBA Serie A: data e orario

La sfida tra le formazioni di Cotelli e Repesa, valida per la prima giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 27 settembre - al PalaEur di Roma con la palla a due in programma alle ore 18:15.

PalaEur, Roma

Tutte le news
Maxima Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS