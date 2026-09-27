Maxima Roma-Napoli diretta basket Serie A: segui il debutto della squadra di Cotelli LIVE
ROMA - Dopo il debutto con sconfitta dei 'cugini' della BC Roma contro Treviso, oggi tocca alla Maxima Roma. La squadra di coach Matteo Cotelli fa il suo storico esordio in Serie A contro il Napoli Basketball di coach Jasmin Repesa (ex Virtus Roma tra il 2006 e il 2008) e seria candidata allo scudetto. Sugli spalti del PalaEur non ci sarà Francesco Totti, advisor del club presieduto da Paul Matiasic, volato negli Stati Uniti per festeggiare il suo 50° compleanno. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
17:15
Maxima Roma-Napoli, LBA Serie A: data e orario
La sfida tra le formazioni di Cotelli e Repesa, valida per la prima giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 27 settembre - al PalaEur di Roma con la palla a due in programma alle ore 18:15.
PalaEur, Roma
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS