Biglietti MAXIMA ROMA - U-BT CLUJ-NAPOCA: dove acquistarli per la sfida di EuroCup

La sfida europea del PalaTiziano

Mercoledì 30 settembre, alle ore 21:00, il PalaTiziano ospiterà la sfida tra MAXIMA ROMA e U-BT Cluj-Napoca, valida per la regular season di BKT EuroCup. Per Maxima Roma sarà il primo appuntamento europeo della nuova stagione davanti al pubblico della Capitale. Di fronte ci sarà U-BT Cluj-Napoca, campione di Romania e formazione ormai stabilmente presente nel panorama continentale. Le due squadre sono inserite nello stesso girone insieme, tra le altre, a Umana Reyer Venezia, Turk Telekom Ankara, London Lions e Skyliners Frankfurt. La gara del 30 settembre riporta così il PalaTiziano al centro della scena europea. L'impianto romano è stato interessato nei giorni precedenti da interventi di manutenzione, ma la programmazione della partita è stata confermata e l'appuntamento resta regolarmente fissato per mercoledì sera.

Per assistere dal vivo a MAXIMA ROMA - U-BT Cluj-Napoca è possibile consultare la disponibilità dei posti e acquistare i biglietti per la sfida del PalaTiziano.

Prezzi, disponibilità e dove acquistare i biglietti

I biglietti per MAXIMA ROMA - U-BT CLUJ-NAPOCA sono in vendita online per la gara del 30 settembre al PalaTiziano. L'acquisto consente di scegliere tra i posti disponibili per assistere dal vivo alla sfida di EuroCup.

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Per assicurarsi l'ingresso alla partita è consigliabile procedere con l'acquisto in anticipo.