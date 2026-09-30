Diretta Maxima Roma-Cluj Napoca: Eurocup basket LIVE. Segui il debutto della squadra di Cotelli

21:51

Bomba di Holiday: 41-21

Tiro da tre da lontanissimo di Holiday che riporta la Maxima Roma sul +20.

21:49

Maxima Roma sul 38-20 dopo 13'

La formazione capitolina mantiene un ampio vantaggio sul Cluj, che sbaglia troppo al tiro e non solo. Mancano 6'44" all'intervallo lungo di metà partita.

21:45

Alibegovic da tre: 38-18

La Maxima Roma si porta sul +20 con una bomba da tre di Alibegovic e i rumeni chiedono il time-out.

21:41

Inizia il secondo quarto

Comunciati i secondi 10 minuti di partita.

21:40

FINISCE IL PRIMO QUARTO: 34-18

Il primo quarto si chiude con un tiro da tre di Alibegovic che porta la Maxima Roma addirittura sul 34-18 contro l'U-BT Cluj-Napoca.

21:38

La Maxima riallunga: 31-18

Roma si riporta sul +13.

21:36

Bomba di Kullamae: 27-18

Cluj si riavvicina con la bomba da tre di Kullamae.

21:32

Time-out sul 25-13

Pausa chiamata da Cotelli per gestire il vantaggio sul 25-13.

21:31

25-11 dopo 8 minuti

La Maxima Roma controlla il primo quarto.

21:28

22-9 per la Maxima

La Maxima è già a quota 22 dopo 6 minuti e poco più di partita.

21:27

Tripla di Smart

Bomba da tre di Smart per i rumeni: 17-7.

21:25

La Maxima conduce 17-4

Roma sul velluto finora contro Cluj.

21:23

Time-out sul 13-2

Il coach di Cluj, Mihai Silvasan, chiede il time-out sul 13-2 per la Maxima Roma dopo 3'21".

21:21

10-2 per la Maxima

Roma conduce di 8 punti.

21:19

Si riparte

Dopo oltre un quarto d'ora di stop si torna a giocare.

21:15

Ci sono Cristante e Gollini

Le telecamere scovano Cristante e Gollini, rispettivamente capitano e portiere di riserva della Roma, che chiacchierano con Paul Matiasic, presidente della Maxima Roma. La partita è ancora ferma.

21:09

Non si gioca

Match ancora fermo: i giocatori si stanno tenendo caldi in attesa che venga risolto il problema tecnico che ha bloccato la partita tra Maxima Roma e Cluj. Coach Mihai Silvasan, allenatore dei rumeni, parla con gli arbitri.

21:06

Problema tecnico: gioco fermo

5-2 per la BC Roma dopo 1'41" di gara, ma c'è un problema tecnico con il tabellone e l'incontro è stato fermato.

21:04

5-0 per Roma

La Maxima inizia con una bomba da tre di Ryan e un canestro di Veronesi.

21:02

Si gioca

Palla a due: primo possesso di palla per il Cluj.

20:56

Le prossime partite della Maxima Roma

Dopo il match di stasera contro il Cluj, la Maxima Roma affronterà la Virtus Bologna, domenica prossima in campionato, e la Turk Telekom Ankara, martedì 6 ottobre.

20:45

Stasera si gioca al PalaTiziano

La Maxima Roma stasera sarà di scena al PalaTiziano, ma generalmente il suo campo di gioco, in questa stagione, sarà il PalaEur. Il Palazzetto dello Sport invece è la casa della BC Roma.

20:31

BC Roma ko in Eurocup

Anche l'altra squadra della Capitale, la BC Roma, era impagnata oggi in Eurocup: la formazione allenata da Magro ha perso 91-78 contro i turchi del Bahcesehir.

20:16

Il debutto in campionato

Nella prima giornata di Serie A la Maxima Roma ha perso contro il Napoli, al PalaEur, 94-75.

20:03

Tra un'ora si gioca

Maxima Roma e U-BT Cluj-Napoca scenderanno sul parquet del PalaTiziano alle 21

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