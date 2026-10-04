Virtus Bologna-Maxima Roma, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Big match al PalaDozza di Bologna , teatro della sfida tra la Virtus padrona di casa e la Maxima Roma . Nella seconda giornata del campionato di LBA Serie A si affrontano due squadre reduci da altrettante, quanto prestigiose, affermazioni continentali: in Eurolega , le Vu-nere di coach Mumbrù hanno superato in volata i campioni d'Europa dell'Olympiacos , grazie al canestro sulla sirena di uno scatenato Marcus Carr ; i capitolini di coach Cotelli hanno invece bagnato lo storico esordio in Eurocup con un netto +34 (89-55) contro il Cluj-Napoca . Tra i confini nazionali invece, la Virtus vuole dare seguito al successo ottenuto a Masnago contro Varese all'eosrdio, mentre la Maxima cerca il primo successo dopo il ko interno con Napoli al debutto assoluto. Gli arbitri del match saranno Michele Rossi, Denny Borgioni e Alessandro Perciavalle .

Virtus Bologna-Maxima Roma: data e orario della partita

Il match tra Vu-nere e capitolini, valida per la seconda giornata del campionato LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 4 ottobre - al PalaDozza di Piazza Azzarita (Bologna) con palla a due alle ore 18:15.

Virtus Bologna-Maxima Roma, i precedenti

Quello odierno a Bologna è il primo confronto diretto, in gare ufficiali, tra le due formazioni che si sono affrontate in amichevole lo scorso 16 settembre. In quell'occasione ebbe la meglio la Virtus che vinse il match con il punteggio di 97-80. Primo incrocio assoluto anche tra i due coach, Alex Mumbrù e Matteo Cotelli.

Virtus Bologna-Maxima Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Il big match del PalaDozza sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in streaming su SkyGo, NOW e sulla piattaforma LBATV previo abbonamento. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.