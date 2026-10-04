Virtus Bologna-Maxima Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Mumbrù e Cotelli LIVE

BOLOGNA - È il giorno di Virtus Bologna-Maxima Roma , big match della seconda giornata di LBA Serie A 2026/27 . Nella suggestiva cornice del PalaDozza , si sfidano le Vu-nere di coach Mumbrù (reduce da una vittoria all'ultimo respiro, in Eurolega , contro l' Olympiacos campione d'Europa ) e i capitolini di coach Cotelli , galvanizzati dal +34 al debutto in Eurocup inflitto al Cluj . Segui la diretta della sfida sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

18:08

Virtus Bologna-Maxima Roma, tutto pronto al PalaDozza

Tutto pronto al PalaDozza di Piazza Azzarita, a Bologna: alle 18:15 la palla a due per la sfida tra Virtus e Maxima Roma.

17:55

Cotelli: "Non eravamo i peggiori dopo il Napoli, non siamo i migliori dopo il Cluj..."

Cotelli, coach della Maxima Roma, inquadra così il match contro la Virtus Bologna: "Non eravamo i peggiori dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli, nella quale non si è visto nulla del lavoro fatto questo mese, ma non siamo neanche i migliori dopo la bella prestazione con il Cluj. Siamo una squadra nuova, che aveva bisogno di questa iniezione di fiducia, ma che perderà ancora, per il resto sarà normale vivere di alti e bassi in questa fase iniziale della stagione".

17:50

Parente: "Sappiamo che sarà una gara difficile"

È il vice di Mumbrù, Andrea Parente, a presentare la sfida con la Maxima Roma: "Ci aspettiamo una partita difficile, perché li abbiamo affrontati in amichevole e per almeno 35 minuti è stata partita vera. Hanno talento soprattutto nelle guardie, abili nell'innescare i loro lunghi e dovremo fare attenzione anche ai loro tiratori da tre".

17:40

La Teamlist della Virtus Bologna: out Derrick Alston Jr.

Ufficiale la Teamlist della Virtus Bologna, che perde in extremis Derrick Alston Jr. per un attacco febbrile: Frazier, Carr, Casarin, Moore, Edwards, Baldasso, Baiocchi, Hackett, Ferrari, Diarra, Klintman, Diouf.

17:30

Unico precedente l'amichevole di settembre

Non esistono chiaramente precedenti in gare ufficiali tra Virtus e Maxima, che hanno però già avuto modo di incontrarsi nell'amichevole del 16 settembre, terminata con la netta vittoria di Bologna per 97-80. Sfida inedita anche per i due coach Mumbrù e Cotelli.

17:20

Virtus per il bis, Maxima a caccia dei primi punti

Di segno opposto, invece, il debutto in campionato delle due squadre: alla prima giornata la Virtus Bologna ha espugnato Vasnago superando Varese, mentre la Maxi Roma si è arresa abbastanza presto in casa contro Napoli.

17:10

Due squadre galvanizzate dai successi europei

È stata una settimana esaltante quella che ha accompagnato Virtus e Maxima all'appuntamento di questa sera: in Eurolega, Bologna ha sconfitto sulla sirena i detentori dell'Olympiacos, mentre in Eurocup, Roma ha debuttato travolgendo il Cluj Napoca.

17:00

Virtus Bologna-Maxima Roma, data e orario del match

Il big match del PalaDozza tra le Vu-nere e i capitolini, valido per la seconda giornata del campionato LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 4 ottobre - con palla a due alle ore 18:15. Ecco come seguirla in tv e streaming

PalaDozza, Bologna