Turk Telekom Ankara-Maxima Roma Eurocup di basket: orario e dove vederla in tv e in streaming
La Maxima Roma torna a guardare all’Europa per provare a lasciarsi alle spalle l’amarezza del campionato. Oggi alle 18.30 la formazione allenata da Matteo Cotelli sarà di scena sul parquet del Turk Telekom Ankara per il secondo appuntamento di EuroCup, pochi giorni dopo la bruciante sconfitta contro la Virtus Bologna. Un ko che fa ancora male: Roma aveva toccato il +11 nella terza frazione, assaporando quella che sarebbe stata la prima vittoria in LBA, prima di subire la rimonta delle V nere e restare ferma a quota zero in classifica. L’Europa, però, racconta fin qui una storia diversa. La Maxima arriva in Turchia forte del largo successo ottenuto all’esordio contro i rumeni del Cluj, ma ad Ankara l’asticella si alzerà. Il Turk Telekom vuole riscattare la sconfitta della prima giornata a Tenerife e può contare su un roster solido, nel quale spiccano la fisicità di Ismael Bako, autore di 16 punti contro gli spagnoli, e il talento offensivo del serbo Uros Trifunovic.
Turk Telekom Ankara-Maxima Roma, l’orario del match
La partita di Eurocup sarà in scena alle ore 18:30 alla Turk Telekom di Ankara.
Turk Telekom Ankara-Maxima Roma, dove vederla in tv e in streaming
Il match sarà in diretta alle 18:30 su Sky Sport Basket e in streaming su NowTv e Sky Go.
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