Maxima Roma, entusiasmo alle stelle in vista del derby con BC Roma: primo anello già sold out

Il primo derby non si scorda mai e a Roma sta salendo a vista d'occhio la febbre in vista della stracittadina tra la Maxima Roma e Bc Roma , in programma domenica pomeriggio alle 18.15 sul parquet del Palaeur . Le vendite per l'attesa sfida stanno andando a gonfie vele con il primo anello già esaurito e 4628 biglietti già staccati .

Perché il derby di Roma sarà spettacolare

Maxima Roma di coach Cotelli sarà impegnata stasera in EuroCup contro Turk Telekom, Bc Roma domani contro Lietkabelis ma gli occhi dei tifosi sono già al Palaeur per un derby che si preannuncia incandescente e spettacolare. La squadra di Matiasic è ancora a caccia del primo successo in Italia (sfiorato domenica scorsa nel big match contro Virtus Bologna), quella di Donnie Nelson ha invece conquistato la prima vittoria in modo piuttosto netto contro Derthona. La sensazione è che si assiterà ad una sfida fino all'ultimo canestro. Appuntamento al Palaeur domenica alle 18.15 per il primo, storico dery tra le due neo nate squadre capitoline.

Qui è possibile acquistare i biglietti per Maxima Roma-Bc Roma