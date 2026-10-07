Maxima Roma-BC Roma: biglietti disponibili per il derby della Capitale 

Un derby che vale molto più di una partita

La sfida dell’11 ottobre mette Roma al centro della scena della pallacanestro italiana. Maxima Roma affronta davanti al proprio pubblico la BC Roma in un confronto che, già nelle prime settimane di campionato, assume un significato particolare. Entrambe le squadre vogliono infatti ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione di Serie A e il derby rappresenta il primo confronto diretto per misurare ambizioni e stato di forma delle due squadre capitoline.

Maxima Roma arriva all’appuntamento dopo aver affrontato Napoli e Virtus Bologna nelle prime due giornate. L’esordio contro Napoli si è chiuso sul 75-94, mentre nella seconda giornata la formazione romana è uscita sconfitta 98-89 dalla trasferta contro la Virtus. Percorso diverso per BC Roma, che dopo il ko per 109-94 sul campo di Treviso ha trovato una pronta risposta nella seconda giornata, imponendosi con un netto 108-70 su Derthona. Il derby diventa quindi un banco di prova importante per entrambe.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 18:15 al PalaEUR di Roma.



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