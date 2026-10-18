Derthona Tortona-Maxima Roma, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

TORTONA - È il giorno di Derthona Tortona- Maxima Roma , sfida valida per la quarta giornata del campionato di LBA Serie A. Alla Nova Arena si affrontano i padroni di casa della Bertram , reduci dalla sconfitta di Reggio Emilia in campionato e la trasferta sul campo dell' Aris Salonicco in Eurocup , e la formazione capitolina di coach Cotelli che è uscita vincente di misura dal derby contro la BC di una settimana fa al PalaEur e in settimana ha affrontato Tenerife nella seconda competizione continentale per club . Occhi puntati sull'incrocio, tutto in famiglia, tra i fratelli Alibegovic : Amar al Derthona e Mirza punta di diamante della Maxima .

Derthona Tortona-Maxima Roma, data e orario del match

Il match tra la formazione di Fioretti e quella di Cotelli, valido per la quarta giornata del campionato di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi, domenica 18 ottobre, alla Nova Arena di Tortona. Palla a due alle ore 19. La direzione arbitrale della partita è affidata a Lorenzo Baldini, Fabrizio Paglialunga e Daniele Valeriani.

Derthona Tortona-Maxima Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida della Nova Arena sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma LBA TV, previo abbonamento.

Derthona Tortona, le parole di Squarcina: "

L'assistant coach dei bianconeri, Iacopo Squarcina, ha presentato la sfida della Nova Arena in conferenza stampa: "Essendo una squadra che viene come noi da un periodo non facile, sarà ovviamente una gara di nervi, una sfida in cui entrambe le formazioni avranno un’extra motivazione a causa di questa minore serenità, perché le sconfitte poi a questo portano. La Maxima è una squadra di gande talento, con taglia fisica, ha messo su un roster completo in ogni ruolo, ha giocatori come Miro Bilan, di cui non bisogna certo perder tempo a parlare del suo pedigree, talenti come Xavier Moon e Aaron Holiday – quest’ultimo alla prima esperienza fuori dagli USA dopo 8 stagioni di NBA – capaci di creare per sé e gli altri. Noi dovremo essere bravi ad accelerare i ritmi, a costringerli a starci dietro, a non andare sotto fisicamente di fronte ad un’avversaria che anche nei ruoli degli esterni ha corpi importanti. In generale, tutti i nostri giocatori hanno bisogno di mostrare la loro faccia migliore, giocare all’altezza di quelli che sono il nostro talento e le nostre capacità. C’è voglia di dare tutti qualcosa di più per uscire dalle ultime due sconfitte consecutive che ci hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, anche se subite per mano di due grandi squadre. Vogliamo tornare a giocare in casa per rimettere subito sui binari giusti il campionato, fare una partita con la volontà di ritrovare il sorriso con una partita solida e intensa. La serietà nel lavoro c’è sempre stata nel gruppo e non manca mai, ovvio che quando vinci i sorrisi diventano più larghi".