Sorride la Maxima Roma: vittoria e spettacolo in trasferta sul Bertram Derthona

TORTONA (Alessandria) – La 4ª giornata della Serie A di basket si chiude con il successo della Maxima Roma che si impone 89-75 in casa del Bertram Derthona Tortona . Sul parquet della Nova Arena, i ragazzi di coach Matteo Cotelli dominano i piemontesi di Mario Fioretti per gran parte del match, conquistando il secondo successo stagionale dopo quello nel derby contro la BC Roma e mettendosi alle spalle il pesante ko di mercoledì in Eurocup contro Tenerife. Sugli scudi Veronesi e Bilan della Maxima, autori rispettivamente di 20 e 17 punti. Tra i padroni di casa i migliori realizzatori sono Jallow con 15 punti e Maddox a 14.

Roma domina il Derthona

Tortona parte di slancio sul 6-0, ma i capitolini hanno la forza di rimontare e fare il sorpasso, firmato dal Lemar con una tripla (14-15 al 6'44"), chiudendo il primo quarto in vantaggio per 22-20. Nel secondo quarto i ragazzi di Cotelli scappano via grazie a un immediato parziale di 8-0 e arrivano fino al +15 (23-38), trascinati da un Holiday ispirato (13 punti dopo 20 minuti). Poi i padroni di casa riducono il gap all'intervallo lungo, dove si arriva sul 47-38 per Roma. Bene anche Veronesi, che a metà gara è già a quota 11 punti. Nel terzo quarto Tortona rialza la testa prima delle due bombe da tre di Tyson e Wheatle (42-53). Poi salgono in cattedra Bilan e il solito Veronesi che portano Roma sul +10 (62-72) all'ultima pausa. Nell'ultimo quarto la Maxima viene risucchiata fino al +6 (69-75), ma è un fuoco di paglia fino alla cavalcata finale tra i fischi dei tifosi di casa. Roma si impone 89-75 mentre il Bertram Derthona Tortona raccoglie la terza sconfitta consecutiva dopo il k.o. esterno con la Reggiana in campionato e il pesante -20 in trasferta sul campo dell'Aris Salonicco in Eurocup.

Derby tra i fratelli Alibegovic

Mirza Alibegovic della Maxima (con un passato nel Derthona dal 2017 al 2019 e una Coppa Italia di A2 vinta in Piemonte) si aggiudica così il derby contro il fratello Amar Alibegovic del Tortona, che ha giocato a Roma, nella Virtus, tra il 2018 e il 2020. La partita del bosniaco di Roma si chiude con 27' in campo, 10 punti, un rimbalzo e 2 assist. Quella del fratello Amar del Derthona finisce invece con 16' in campo, 3 punti (frutto di una tripla), 2 rimbalzi e 3 assist.