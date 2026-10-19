Biglietti Maxima Roma-Umana Reyer Venezia: la sfida di EuroCup accende il PalaEur

Il confronto in EuroCup

L'EuroCup mette di fronte Maxima Roma e Umana Reyer Venezia, due formazioni che hanno iniziato il loro percorso europeo con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. I capitolini hanno esordito con un netto 89-55 contro il Cluj-Napoca, prima di arrendersi al Turk Telekom Ankara per 92-77. Per Venezia, l'avvio di stagione si è diviso tra gli impegni europei e quelli di Serie A, con il successo in trasferta contro Trieste (87-82) e la sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna (86-93). Il confronto del PalaEur mette ora alla prova le ambizioni europee delle due squadre, inserite nello stesso girone e destinate a ritrovarsi anche nella gara di ritorno, in programma a Venezia il prossimo 23 dicembre.

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