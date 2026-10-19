Biglietti Maxima Roma-Umana Reyer Venezia: la sfida di EuroCup accende il PalaEur
Il basket europeo torna a prendersi la scena nella Capitale, con il PalaEur pronto a ospitare un nuovo appuntamento di EuroCup. Mercoledì 21 ottobre alle 20:30 Maxima Roma e Umana Reyer Venezia si sfidano al PalaEur.
Il confronto in EuroCup
L'EuroCup mette di fronte Maxima Roma e Umana Reyer Venezia, due formazioni che hanno iniziato il loro percorso europeo con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. I capitolini hanno esordito con un netto 89-55 contro il Cluj-Napoca, prima di arrendersi al Turk Telekom Ankara per 92-77. Per Venezia, l'avvio di stagione si è diviso tra gli impegni europei e quelli di Serie A, con il successo in trasferta contro Trieste (87-82) e la sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna (86-93). Il confronto del PalaEur mette ora alla prova le ambizioni europee delle due squadre, inserite nello stesso girone e destinate a ritrovarsi anche nella gara di ritorno, in programma a Venezia il prossimo 23 dicembre.
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Come acquistare i biglietti Maxima Roma-Umana Reyer Venezia
Per assistere alla sfida del 21 ottobre al PalaEur di Roma, i biglietti sono acquistabili direttamente sul circuito Corriere dello Sport-Ticket, attraverso la pagina dedicata all'evento. I tifosi possono consultare i settori disponibili, verificare i prezzi dei biglietti e scegliere i posti durante la procedura d'acquisto online.
Il basket europeo torna al PalaEur per una sfida tutta italiana. Acquista qui i biglietti per Maxima Roma-Umana Reyer Venezia.
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