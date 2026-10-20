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Derby Maxima Roma-Venezia in Eurocup, Cotelli: "Serviranno energia e attenzione"

Le parole del coach della formazione capitolina alla vigilia dell'incrocio, tutto tricolore, con la Reyer al PalaEur
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2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 13:45

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ROMA - Cresce l'attesa per Maxima Roma-Reyer Venezia, derby italiano valido per la quarta giornata del girone B di Eurocup (palla a due in programma domani sera, mercoledì 21 ottobre, alle 20:30 al PalaEur). La formazione capitolina vuole dare continuità all’ottima prova di Tortona, ripartendo dal gioco corale, dalla condivisione della palla e dall’attenzione difensiva mostrata alla Nova Arena. Di fronte ci saranno gli orogranata di coach Neven Spahija, una delle formazioni più competitive del girone e reduce dalla vittoria in campionato contro i cugini della BC di Magro.

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Maxima Roma, Cotelli: "Serviranno energia e attenzione"

"Venezia è uno dei top team del nostro girone di EuroCup. Hanno talento, taglia fisica ed esperienza", ha avvertito in conferenza stampa il coach dei capitolini, Matteo Cotelli. "Noi dovremo mettere in campo un alto livello di energia e attenzione. Vogliamo proseguire su ciò che abbiamo mostrato a Tortona: giocare di squadra, condividere la palla e aiutarci in difesa. L’obiettivo è acquisire sempre più consistenza e solidità. Penso che le palle perse e il controllo dei rimbalzi possano essere due elementi chiave per questa partita".

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