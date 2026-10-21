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Maxima Roma-Umana Reyer Venezia: dove vedere in tv e in streaming la partita di Eurocup

Derby tutto italiano al PalaEur tra la formazione di Cotelli e i veneti di coach Spahija: tutti i dettagli
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Pubblicato il 21.10.2026, 09:30

Maxima Romaeurocupreyer

ROMA - Derby tutto italiano nella 4ª giornata di EuroCup stasera al PalaEur: la Maxima Roma ospita l'Umana Reyer Venezia, reduce dal successo esterno contro la BC Roma, sabato scorso in campionato. La formazione di coach Cotelli finora ha raccolto una vittoria (contro il Cluj) e due sconfitte (conTurk Telekom e Tenerife) nel gruppo B del torneo continentale, mentre i veneti di coach Spahija hanno vinto due gare e ne hanno persa una. La Maxima è reduce dal convincente successo in campionato sul parquet del Tortona e cerca continuità contro un avversario temibile.

Maxima Roma-Venezia: orario, come vederla in tv e in streaming

La partita tra Maxima Roma e Umana Reyer Venezia inizierà alle 20.30: il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket. La partita sarà visibile anche in streaming su Now, attraverso l'app SkyGo e su Euroleague Tv. 

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