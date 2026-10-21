Maxima Roma-Umana Reyer Venezia: dove vedere in tv e in streaming la partita di Eurocup
ROMA - Derby tutto italiano nella 4ª giornata di EuroCup stasera al PalaEur: la Maxima Roma ospita l'Umana Reyer Venezia, reduce dal successo esterno contro la BC Roma, sabato scorso in campionato. La formazione di coach Cotelli finora ha raccolto una vittoria (contro il Cluj) e due sconfitte (conTurk Telekom e Tenerife) nel gruppo B del torneo continentale, mentre i veneti di coach Spahija hanno vinto due gare e ne hanno persa una. La Maxima è reduce dal convincente successo in campionato sul parquet del Tortona e cerca continuità contro un avversario temibile.
Maxima Roma-Venezia: orario, come vederla in tv e in streaming
La partita tra Maxima Roma e Umana Reyer Venezia inizierà alle 20.30: il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket. La partita sarà visibile anche in streaming su Now, attraverso l'app SkyGo e su Euroleague Tv.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS