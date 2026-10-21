Maxima Roma da urlo: batte Venezia e porta a casa il derby in Eurocup
Dopo il successo in campionato sul campo del Tortona, la Maxima Roma si conferma anche in EuroCup. Gli uomini di Cotelli, che alla vigilia della sfida aveva chiesto precisione e attenzione, si aggidicano il derby con la Reyer Venezia ed ottengono la seconda vittoria nella competizione continentale. La sfida, disputata al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, ha premiato i capitolini, che si sono imposti con il punteggio di 90-79.
Primo tempo equilibrato
Ottima partenza per la Maxima, che si presenta in campo con buone percentuali al tiro e con un difesa aggressiva. I capitolini chiudono il primo quarto avanti di cinque, sul punteggio di 23-18. Nel secondo parziale la gara diventa maggiormente equilibrata: Bilan e Moon vanno a segno per la Maxima con regolarità, mentre la Reyer risponde con un inspirato Watson (che chiude con 20 punti): Venezia rimonta lo svantaggio e il primo tempo si chiude in parità: 45-45.
Super Maxima nella ripresa
Nella ripresa la Maxima prende il largo e arriva (a 30" dalla fine del terzo quarto) a gestire un possesso palla sul 64-54. Gli arbitri annullano un canestro a Brown, mentre dalla parte opposta fischiano un tecnico a Tyson: la Reyer, dal possibile -12, sfrutta l'occasione e mette a segno i quattro tiri liberi, che le permettono di andare all'ultima pausa sul -6 (64-58). La gara si decide nell'ultimo parziale: Bilan spadroneggia sotto i tabelloni e va a segno con regolarità, Maretto (preciso dalla distanza), prova a tenere a galla la Reyer, ma Moon, con le sue progressioni, trova spesso la via del canestro (doppia doppia con 22 punti e 10 assist), regalando alla Maxima i punti decisivi per portare a casa il successo, sugellato da una tripla di Veronesi sulla sirena.
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