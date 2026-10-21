Maxima Roma da urlo: batte Venezia e porta a casa il derby in Eurocup

Dopo il successo in campionato sul campo del Tortona, la Maxima Roma si conferma anche in EuroCup. Gli uomini di Cotelli , che alla vigilia della sfida aveva chiesto precisione e attenzione , si aggidicano il derby con la Reyer Venezia ed ottengono la seconda vittoria nella competizione continentale. La sfida, disputata al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, ha premiato i capitolini, che si sono imposti con il punteggio di 90-79.

Primo tempo equilibrato

Ottima partenza per la Maxima, che si presenta in campo con buone percentuali al tiro e con un difesa aggressiva. I capitolini chiudono il primo quarto avanti di cinque, sul punteggio di 23-18. Nel secondo parziale la gara diventa maggiormente equilibrata: Bilan e Moon vanno a segno per la Maxima con regolarità, mentre la Reyer risponde con un inspirato Watson (che chiude con 20 punti): Venezia rimonta lo svantaggio e il primo tempo si chiude in parità: 45-45.

Super Maxima nella ripresa

Nella ripresa la Maxima prende il largo e arriva (a 30" dalla fine del terzo quarto) a gestire un possesso palla sul 64-54. Gli arbitri annullano un canestro a Brown, mentre dalla parte opposta fischiano un tecnico a Tyson: la Reyer, dal possibile -12, sfrutta l'occasione e mette a segno i quattro tiri liberi, che le permettono di andare all'ultima pausa sul -6 (64-58). La gara si decide nell'ultimo parziale: Bilan spadroneggia sotto i tabelloni e va a segno con regolarità, Maretto (preciso dalla distanza), prova a tenere a galla la Reyer, ma Moon, con le sue progressioni, trova spesso la via del canestro (doppia doppia con 22 punti e 10 assist), regalando alla Maxima i punti decisivi per portare a casa il successo, sugellato da una tripla di Veronesi sulla sirena.