Maxima Roma-Udine, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

ROMA - Occhi puntati sul PalaTiziano di Roma , teatro della sfida tra Maxima e Udine , valida per la quinta giorrnata del campionato di LBA Serie A 2026/27 . I capitolini di coach Cotelli arrivano alla sfida reduci dalla vittoria contro Tortona in campionato e dall'affermazione nel derby italiano con l’ Umana Reyer Venezia in Eurocup . Dall'altra parte del parquet c'è invece l’ APU Old Wild West che, nell'ultimo turno di A, ha perso al PalaVerde contro Treviso.

Maxima Roma-Udine, Serie A 2026/27: data e orario del match

La sfida tra capitolini e friulani, valida per la quinta giornata della LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 25 ottobre - al PalaTiziano di Roma con palla a due alle ore 16:30. Arbitrano il match Alessandro Perciavalle, Giulio Pepponi e Luca Attard.

Maxima Roma-Udine, le statistiche

Le due formazioni arrivano alla sfida con lo stesso bilancio, due vittorie e due sconfitte, ma attraversano un momento differente. Infatti, mentre la Maxima Roma è reduce da due vittorie consecutive tra campionato ed Eurocup, Udine è uscita sconfitta nelle ultime due partite (a Treviso, come detto, e in casa con Trento). Anche sul piano statistico emergono due approcci offensivi differenti: la squadra di Cotelli tira da tre punti con il 40,4%, secondo dato del campionato, e ai liberi con l’81,5%, ancora al secondo posto. Da due punti, invece, registra il 45,7%, ultimo dato del campionato. I friulani di Vertemati, invece, presentano numeri opposti sul perimetro: tirano da tre con il 28,7%, ultima percentuale del campionato, pur tentando 32,2 triple di media, terzo dato complessivo. Dalla lunetta, invece, sono primi con l’82,1% e possono contare sulla terza miglior difesa, con 80,8 punti subiti di media. Differenza evidente anche a rimbalzo: Udine è seconda con 39,0 palloni catturati a gara, mentre Maxima Roma è 13ª con 33,5. Il grande ex della sfida del PalaTiziano è Mirza Alibegovic che ha giocato a Udine nelle annate 2023/24, 2024/25 e 2025/26, conquistando la promozione in Serie A al secondo anno e chiudendo la scorsa stagione con una media di 12.8 punti, 2.7 rimbalzi e 2.6 assist.

Maxima Roma-Udine, dove vederla in tv e streaming

La partita è visibile in tv e in streaming, in esclusiva, sulla piattaforma LBATV, previo abbonamento.

Udine, le parole dell'Assistant Coach Pomes: "Conosciamo bene i giocatori della Maxima"

"Veniamo da una settimana molto positiva, abbiamo lavorato tantissimo sulla preparazione di questa partita, poiché loro sono davvero una squadra molto lunga e formata da giocatori di altissimo livello", ha sottolineato l'Assistant Coach bianconero, Lorenzo Pomes, in conferenza stampa. "Una parte di questi giocatori li conosciamo e molto bene, l'altra parte li abbiamo studiati e i nostri giocatori sanno benissimo chi hanno di fronte. Il loro livello, il loro talento è davanti agli occhi di tutti, a partire da Bilan, che è stato miglior centro l'anno scorso del campionato, passando a giocatori importanti come Veronesi, Alibegovic e poi tutta una serie di guardie che non abbiamo affrontato, ma che sappiamo essere di grandissimo talento, abilissime nell'uno contro uno, abilissime a trovarsi un tiro".