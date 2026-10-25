Maxima Roma-Udine, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming
ROMA - Occhi puntati sul PalaTiziano di Roma, teatro della sfida tra Maxima e Udine, valida per la quinta giorrnata del campionato di LBA Serie A 2026/27. I capitolini di coach Cotelli arrivano alla sfida reduci dalla vittoria contro Tortona in campionato e dall'affermazione nel derby italiano con l’Umana Reyer Venezia in Eurocup. Dall'altra parte del parquet c'è invece l’APU Old Wild West che, nell'ultimo turno di A, ha perso al PalaVerde contro Treviso.
Maxima Roma-Udine, Serie A 2026/27: data e orario del match
La sfida tra capitolini e friulani, valida per la quinta giornata della LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 25 ottobre - al PalaTiziano di Roma con palla a due alle ore 16:30. Arbitrano il match Alessandro Perciavalle, Giulio Pepponi e Luca Attard.
Maxima Roma-Udine, le statistiche
Le due formazioni arrivano alla sfida con lo stesso bilancio, due vittorie e due sconfitte, ma attraversano un momento differente. Infatti, mentre la Maxima Roma è reduce da due vittorie consecutive tra campionato ed Eurocup, Udine è uscita sconfitta nelle ultime due partite (a Treviso, come detto, e in casa con Trento). Anche sul piano statistico emergono due approcci offensivi differenti: la squadra di Cotelli tira da tre punti con il 40,4%, secondo dato del campionato, e ai liberi con l’81,5%, ancora al secondo posto. Da due punti, invece, registra il 45,7%, ultimo dato del campionato. I friulani di Vertemati, invece, presentano numeri opposti sul perimetro: tirano da tre con il 28,7%, ultima percentuale del campionato, pur tentando 32,2 triple di media, terzo dato complessivo. Dalla lunetta, invece, sono primi con l’82,1% e possono contare sulla terza miglior difesa, con 80,8 punti subiti di media. Differenza evidente anche a rimbalzo: Udine è seconda con 39,0 palloni catturati a gara, mentre Maxima Roma è 13ª con 33,5. Il grande ex della sfida del PalaTiziano è Mirza Alibegovic che ha giocato a Udine nelle annate 2023/24, 2024/25 e 2025/26, conquistando la promozione in Serie A al secondo anno e chiudendo la scorsa stagione con una media di 12.8 punti, 2.7 rimbalzi e 2.6 assist.
Maxima Roma-Udine, dove vederla in tv e streaming
La partita è visibile in tv e in streaming, in esclusiva, sulla piattaforma LBATV, previo abbonamento.
Udine, le parole dell'Assistant Coach Pomes: "Conosciamo bene i giocatori della Maxima"
"Veniamo da una settimana molto positiva, abbiamo lavorato tantissimo sulla preparazione di questa partita, poiché loro sono davvero una squadra molto lunga e formata da giocatori di altissimo livello", ha sottolineato l'Assistant Coach bianconero, Lorenzo Pomes, in conferenza stampa. "Una parte di questi giocatori li conosciamo e molto bene, l'altra parte li abbiamo studiati e i nostri giocatori sanno benissimo chi hanno di fronte. Il loro livello, il loro talento è davanti agli occhi di tutti, a partire da Bilan, che è stato miglior centro l'anno scorso del campionato, passando a giocatori importanti come Veronesi, Alibegovic e poi tutta una serie di guardie che non abbiamo affrontato, ma che sappiamo essere di grandissimo talento, abilissime nell'uno contro uno, abilissime a trovarsi un tiro".
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