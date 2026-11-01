Trento-Maxima Roma, Serie A di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

TRENTO - Cresce l'attesa per la sfida tra Trento e Maxima Roma , valida per la sesta giornata di LBA Serie A 2026/27 . La Dolomiti Energia di coach Alessandro Rossi , che nel precedente turno di campionato ha perso sul parquet di Scafati e che viene dalla partita in Eurocup vinta contro il Buducnost , ospita la Maxima Roma di Matteo Cotelli , reduce dalla vittoria con Udine in campionato e la trasferta - senza sorrisi - di Siauliai in Eurocup .

Trento-Maxima Roma, Serie A di basket: data e orario del match

La sfida tra la Dolomiti Energia e la formazione capitolina, valida per la sesta giornata di LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi, domenica 1° novembre, alla Bts Arena di Trento con palla a due fissata per le ore 16. Arbitrano il match Grigioni, Bartolomeo e Capotorto.

Trento-Maxima Roma, dove vederla in tv e streaming

La partita è visibile in tv, in chiaro, su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), sulla piattaforma LBATV (previo abbonamento) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta del match sarà disponibile anche in streaming, sempre su LBATV, ma anche su SkyGo, NOW e Cielotv.it.

Trento, Brown: "Match complicato, difesa fondamentale contro la Maxima"

"Mi aspetto una partita complicata, proprio come quella che abbiamo affrontato in settimana contro Podgorica. Dovremo scendere in campo con grande energia, cercare di imporre subito il nostro ritmo, controllando il 'pace' della gara, e reagire nel modo giusto ai momenti di difficoltà e ai parziali degli avversari", ha sottolineato in conferenza stampa il playmaker della Dolomiti Energia, Darius Brown. "La difesa - ha aggiunto - sarà fondamentale: l’energia è una componente essenziale del lavoro difensivo, probabilmente la più importante. Se riusciremo ad avere il giusto atteggiamento e a curare i dettagli, la difesa potrà darci fiducia e permetterci di costruire anche il nostro gioco offensivo. Ogni partita che gioco mi permette di imparare molto, sia dal punto di vista tattico sia da quello fisico, e di comprendere meglio il modo di giocare in Europa. Penso che stiamo lavorando nella direzione giusta".