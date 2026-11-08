Maxima Roma-Cantù Serie A basket: orario e dove vederla in tv e streaming

Nuovo appuntamento casalingo per la Maxima Roma, che oggi, domenica 8 novembre alle ore 16, ospita l'Acqua S.Bernardo Cantù nella settima giornata della Serie A SisalClub 2026/27. La formazione capitolina torna a concentrarsi sul campionato dopo la vittoria contro Trento e l'impegno europeo in EuroCup contro i London Lions, con l'obiettivo di trovare continuità e sfruttare il fattore campo. Dall'altra parte arriva una Cantù desiderosa di riscatto dopo la sconfitta nel derby lombardo contro Milano. La formazione brianzola deve però fare i conti con un dato poco incoraggiante: con appena 75,2 punti realizzati di media, presenta il peggior attacco dell'intera Serie A. Una difficoltà offensiva che Roma proverà a sfruttare per indirizzare la partita, imponendo il proprio ritmo e limitando le soluzioni degli avversari.