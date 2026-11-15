Reyer Venezia-Maxima Roma, Serie A di basket: data, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

VENEZIA - Cresce sempre di più l'attesa per il big match tra la Reyer Venezia e la Maxima Roma , valido per l'ottava giornata della LBA Serie A 2026/27 . I capitolini di coach Cotelli , avanti di due punti in classifica (10 contro gli 8 conquistati degli orogranata), sono reduci dal netto successo in Eurocup contro i Frankfurt Skyliners e da cinque vittorie consecutive in campionato. Dall'altra parte del parquet c'è la formazione di casa che, al Palasport Taliercio di Mestre , vuole tornare al successo dopo lo scivolone continentale sul campo dei London Lions . Occhi puntati sul grande ex della sfida, Carl Wheatle , in Laguna nelle stagioni 2024/25 e 2025/26 : per l'ala britannica 5,6 punti e 3,6 rimbalzi di media in 76 presenze in Serie A con gli orogranata .

Reyer Venezia-Maxima Roma, data e orario del match

La sfida tra orogranata e capitolini, valida per l'ottava giornata della LBA Serie A 2026/27, è in programma oggi - domenica 15 novembre - al PalaSport Taliercio di Mestre con palla a due alle ore 18. Arbitrano la partita Giulio Pepponi, Fabrizio Paglialunga e Christina Borgo.

Reyer Venezia-Maxima Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita in programma oggi al Taliercio sarà visibile, in tv e streaming, in modalità free su LBATV. Gli appassionati potranno quindi seguire gratuitamente il match tra Reyer e Maxima attraverso la piattaforma streaming della Lega Basket, senza dover sottoscrivere l'abbonamento.

Reyer Venezia-Maxima Roma, le dichiarazioni dei protagonisti

Le parole di Neven Spahija, coach orogranata: "La Maxima Roma è una squadra che gioca in questo momento molto bene, sa esattamente cosa fare in difesa e in attacco, produce tanti punti, sfruttando il tanto talento in attacco. Noi, dopo un po' di tempo, abbiamo trascorso dei giorni a casa, per riposare e allenarci, perché ultimamente era tutto corto per noi, tanti viaggi, pochi giorni per riposare e allenare. In tante partite siamo arrivati punto a punto che abbiamo perso, però questo si risolve con l'allenamento, soprattutto da mia parte che devo aiutare questa squadra di più. Dopo tanto tempo avremo Sir' Jabari Rice tornato al 100%, che dà un po' di più classe all'allenamento e sul perimetro". Le dichiarazioni di Matteo Cotelli, coach dei capitolini: "Venezia è una delle squadre migliori del campionato e sarà una partita davvero complessa. Ci aspettiamo un avversario molto agguerrito, che cercherà di imporre il proprio ritmo e il proprio talento. Dal canto nostro, si tratta di una partita che arriva all’interno di un ciclo durissimo di tre gare in trasferta. Vogliamo continuare a crescere, cercando di esprimere sempre più la nostra identità: condividere la palla in attacco e mettere tanta energia e fisicità in difesa".