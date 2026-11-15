Totti show per la Maxima Roma: dal retroscena con Malagò alle occasioni calcistiche mancate all'amore eterno per i tifosi romanisti

Stop Maxima Roma, non bastano i 26 punti di Bilal: la Reyer Venezia vince 88-81

I lagunari si impogono in casa raggiungendo in classifica il quintetto capitolino. reduce da cinque successi di fila: i dettagli 
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 20:16

reyer veneziaMaxima RomaLBA Serie A

VENEZIA - La Reyer Venezia ha centrato la seconda vittoria di fila battendo la Maxima Roma per 88-81 e raggiungendo così la compagine romana in classifica, lì a quota 10 punti, alle spalle di Treviso, Virtus Bologna e Napoli. E' stata una gara ricca di ribaltamenti e cambi di ritmo: i capitolini, alla fine, si sono fermati dopo cinque successi fila. I padroni di casa partono meglio e si portano avanti 13-9 al 3’30”, ma gli ospiti reagiscono subito e a metà del primo quarto passano in vantaggio (13-18). Il periodo si chiude comunque in sostanziale equilibrio. 

Reyer Venezia-Maxima Roma 88-81: cronaca, tabellino e statistiche

Maxima Roma, una quasi rimonta a Venezia  

Nel secondo quarto Roma scatta con un parziale di 0-10, allungando fino al 29-39 del 13’30”. Da quel momento, però, gli orogranata trovano la reazione giusta: un 16-0 di fila li riporta avanti e li proietta al riposo lungo con un vantaggio di 16 punti. Nel terzo quarto la Reyer di Spahija segna soltanto tre canestri e il match si riapre completamente. La Maxima continua a recuperare e al 34’ arriva addirittura a -2 (78-76). È in quel momento che Tessitori e compagni tirano fuori la determinazione decisiva: un’accelerazione finale chiude la pratica e consegna ai veneziani i due punti. Resta però la super prestazione di Bilan, autore di 26 punti per i romani.  

Reyer Venezia-Maxima Roma 88-81, il tabellino

Parziali: 26-26; 62-46; 68-62

Umana Reyer: Bowman 2, Tessitori 9, Maretto 3, De Nicolao 2, Candi 14, Rice 16, Boakye 2, Janelidze ne, Parks 22, Watson 13, Wiltjer 5, Grant. All. Spahija.

Maxima Roma: Brown 6, Bilan 26, Holiday 5, Tyson 10, Alibegovic 6, Veronesi 4, Moon 16, Bresciani ne, Bonacini, Wheatle 5, Camara 3. All. Cotelli.

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