VENEZIA - La Reyer Venezia ha centrato la seconda vittoria di fila battendo la Maxima Roma per 88-81 e raggiungendo così la compagine romana in classifica, lì a quota 10 punti, alle spalle di Treviso, Virtus Bologna e Napoli. E' stata una gara ricca di ribaltamenti e cambi di ritmo: i capitolini, alla fine, si sono fermati dopo cinque successi fila. I padroni di casa partono meglio e si portano avanti 13-9 al 3’30”, ma gli ospiti reagiscono subito e a metà del primo quarto passano in vantaggio (13-18). Il periodo si chiude comunque in sostanziale equilibrio.