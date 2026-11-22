Maxima Roma-Nutribullet Treviso Serie A basket: orario e dove vederla in tv e in streaming
La Maxima Roma cerca il riscatto dopo una settimana complicata, segnata da due sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup. La formazione capitolina torna in campo oggi, domenica 22 novembre alle ore 18, per affrontare la Nutribullet Treviso Basket, avversaria in salute e reduce da un periodo positivo in Serie A. Gli ultimi impegni non hanno sorriso ai romani, prima battuti sul parquet di Venezia per 88-81 e successivamente sconfitti in Romania dal Cluj-Napoca per 87-79 in Eurocup. Due passi falsi che hanno interrotto il cammino della Maxima, chiamata adesso a ritrovare continuità e fiducia per riprendere la propria marcia in campionato. Dall'altra parte ci sarà però una Treviso in crescita, capace di conquistare tre vittorie nelle ultime quattro giornate di Serie A. Nell'ultimo turno i veneti hanno superato Scafati per 91-81, confermando il buon momento di forma e presentandosi alla sfida con il morale alto.
Maxima Roma-Nutribullet Treviso, orario e dove vederla
La sfida è in programma oggi, domenica 22 novembre alle ore 18, con diretta su LBATV.
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