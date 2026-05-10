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Stella EBK Academy, esordio sfortunato contro Una Hotels Reggio Emilia nella Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza

Stella EBK Academy, esordio sfortunato contro Una Hotels Reggio Emilia nella Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza

Una sfida giocata sempre sul filo dell’equilibrio contro una compagine, quella emiliana, che ha avuto la meglio grazie ad un dominio sui rimbalzi davvero rilevante. Risultato finale 90-87
2 min

Ha preso oggi il via a Udine la Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza “Trofeo Claudio Papini”. Un torneo cominciato con una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca per la Stella EBK Academy di coach Luca Spalvieri. I rossi capitolini hanno perso 90-87 disputando una grandissima partita contro Una Hotels Reggio Emilia.

Sognava forse un esordio differente la squadra romana ma a Udine ha dimostrato di avere un carattere come poche altre. I numeri parlano chiaro: una sfida giocata sempre sul filo dell’equilibrio contro una compagine, quella emiliana, che ha avuto la meglio grazie ad un dominio sui rimbalzi davvero rilevante (64-37 il dato finale). Per il resto le statistiche mettono in mostra un match giocato punto a punto (27-19, 26-31, 23-20, 14-17). La Stella EBK Academy ha avuto percentuali più alte sia sui tiri da tre (38%-21%), sia sui tiri liberi (52%-73%). Reggio Emilia si è invece dimostrata più precisa sui tiri da due (44%-38%).

Prossima sfida contro Umana Reyer Venezia

Numeri a parte, resta la grande prestazione all’esordio della squadra di Spalvieri, ora attesa dal prossimo match (quello del possibile riscatto) contro Umana Reyer Venezia che ha battuto Pall. Varese 77-75 al termine di un'altra partita tiratissima. Appuntamento al Palasport Vecchiatto di Udine per domani (lunedì 11 maggio) nel tardo pomeriggio. Sabato 16 maggio la manifestazione assegnerà il titolo di campione d’Italia 2026.

Il tabellino del match

Una Hotels Reggio Emilia-Stella Ebk Academy 90-87 (27-19, 26-31, 23-20, 14-17)

Reggio Emilia: Mambriani 13 (6/14, 0/2), Bendinelli (0/1 da 3), Ferri 9 (4/8), Terrero Hernandez 2 (1/2), Verona (0/2 da 3), Morini 2 (1/4), Beltrami 2 (1/2), Manzini 4 (2/4), Giudici 17 (4/7, 1/5), Zangrandi 17 (5/6, 1/3), Bizzarri 12 (3/8, 2/6), Ogie 12 (5/18). All. Menozzi

Stella EBK Academy: Morel Pohl 29 (3/13, 5/9), Sarr 4 (2/2), Baiera, Zanazzo 5 (1/7, 1/3), Peruzzi 29 (11/26, 0/1), Soda 10 (3/7, 0/2), Betto, Travaini 2 (1/1), Pitardi (0/1 da 3), Palma 2 (1/2), Di Zio, Iaiani 6 (3/7). All. Spalvieri

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondo Basket

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