Morel Pohl e Peruzzi trascinano la Dbs Stella Ebk Academy: che vittoria contro Umana Reyer Venezia!

Seconda giornata di gare a Udine per la Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza “Trofeo Claudio Papini”. A spiccare è la grande vittoria della Dbs Stella Ebk Academy che fa sua una partita difficilissima contro Umana Reyer Venezia, vincente all'esordio contro Pall. Varese. Era fondamentale vincere per i ragazzi di coach Spalvieri e l'obiettivo è stato raggiunto in modo quasi epico. Il risultato finale (72-69) racconta una partita spettacolare, giocata punto a punto dalle squadre con i capitolini che alla fine l'hanno portata a casa grazie ad una partita da incorniciare di Luca Morel Pohl e Alessandro Peruzzi, capaci di realizzare rispettivamente 26 e 24 punti.