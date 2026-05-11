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Morel Pohl e Peruzzi trascinano la Dbs Stella Ebk Academy: che vittoria contro Umana Reyer Venezia!

Morel Pohl e Peruzzi trascinano la Dbs Stella Ebk Academy: che vittoria contro Umana Reyer Venezia!

La squadra di coach Spalvieri riscatta la sconfitta all'esordio e fa sua una partita tiratissima contro la forte compagine veneta
2 min

Seconda giornata di gare a Udine per la Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza “Trofeo Claudio Papini”. A spiccare è la grande vittoria della Dbs Stella Ebk Academy che fa sua una partita difficilissima contro Umana Reyer Venezia, vincente all'esordio contro Pall. Varese. Era fondamentale vincere per i ragazzi di coach Spalvieri e l'obiettivo è stato raggiunto in modo quasi epico. Il risultato finale (72-69) racconta una partita spettacolare, giocata punto a punto dalle squadre con i capitolini che alla fine l'hanno portata a casa grazie ad una partita da incorniciare di Luca Morel Pohl e Alessandro Peruzzi, capaci di realizzare rispettivamente 26 e 24 punti. 

L'andamento del match ha visto la squadra capitolina molto più efficace nei primi due tempi, trascinata da un Morel Pohl a tratti imprendibile. Straordinaria la prova del giovane talento dei biancorossi, capace di mettere a referto 26 punti con percentuali al tiro di tutto rispetto (71% da due, 42% da tre, 70% nei liberi). All'intevallo la Dbs Stella EBK Roma si è trovata sopra meritatamente di otto punti. Nel terzo quarto è tornata a caricare forte la Umana Reyer Venezia, capace di rimontare tutto lo svantaggio fino a chiudere con un punto sopra gli avversari. Nell'ultimo atto è salito in cattedra l'altra stella capitolina, Alessandro Peruzzi, che si è caricato la squadra sulle spalle trascinandola alla vittoria nel momento decisivo. Adesso per i ragazzi di coach Spalvieri ci sarà la gara decisiva - l'ultima del girone D - contro Pall. Varese. Appuntamento stasera alle ore 20 al Palasport Vecchiatto di Udine.

Umana Venezia-Dbs Stella Ebk Academy 69-72 (16-20, 12-16, 27-18, 14-18)

Venezia: Pizzato (0/2), Gaiardo 6 (1/3, 1/4), Daniel Osayande 19 (5/9, 3/5), Chinello 21 (5/7, 3/7), Pugiotto, Diop (0/1, 0/2), Pivetta 3 (0/1, 1/3), Ruggiero 3 (0/1, 1/2), Destiny Osayande 9 (2/6, 1/7), Fulfiment (0/1, 0/1), Boem 8 (4/5), Miozzo, All. Buffo

Dbs Stella Ebk: Morel Pohl 26 (5/7, 3/7), Bubacarr Emil Sarr 4 (2/8), Zanazzo 4 (1/7, 0/2), Peruzzi 24 (11/19, 0/3), Soda 4 (2/5), Betto, Travaini, Bordo, Pitardi, Palma (0/1), Di Zio 2 (1/2), Iaiani 8 (3/4), All. Spalvieri

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondo Basket

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