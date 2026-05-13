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Dbs Stella EBK Academy d'autorità: travolge Faenza agli spareggi e vola ai quarti di finale

Dbs Stella EBK Academy d'autorità: travolge Faenza agli spareggi e vola ai quarti di finale

La squadra capitolina di coach Spalvieri sale in cattedra nella fase finale nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza “Trofeo Claudio Papini” con i 18 punti del solito Morel Pohl, i 16 di Iaiani e 15 di Sarr. Ora la sfida alla Virtus Bologna
2 min

Giornata di spareggi oggi a Udine, nell’ambito della Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza “Trofeo Claudio Papini”. Con Emilbanca Virtus Bologna, Forlì, Pallacanestro Varese e Bassano già nei quarti di finale, oggi si sono giocati gli spareggi. La Dbs Stella Ebk Academy di coach Luca Spalvieri ha travolto la Raggisolaris Academy Faenza con un perentorio 83-67 al termine di una partita vinta con impressionante personalità.

Dbs Stella EBK mette le cose in chiaro già dal primo quarto, assorbe il tentativo di rientro di Faenza nel secondo periodo e poi allunga nuovamente dopo l’intervallo lungo per chiudere sul +16 e ottenere un posto nei quarti di finale nazionali. Per i romagnoli 21 punti di Stamati e 14 di Trevisan. Per la squadra capitolina 18 di Morel Pohl, 16 di Iaiani e 15 di Sarr.

Questo il quadro completo dei quarti di finale in programma domani al Carnera

Ore 14.00 Bcc Emilbanca Virtus Bo-Stella Azzurra Ebk

Ore 16.00 Rimadesio-Orange1 Basket Bassano

Ore 18.00 Stella Azzurra Roma-Pallacanestro Varese

Ore 20.00 Oneteam Bk Forlì-Robur Et Fides Varese

Raggisolaris Academy Faenza-Stella Ebk Academy 67-83 (11-24, 26-23, 13-16, 17-20)
Faenza: Cimatti 11 (2/11, 2/6), Trevisan 14 (6/12, 0/6), Servadei 2 (1/2, 0/4), Sicilia 2, Collamati (0/1 Da 3), Stamati 21 (9/15, 0/6), Tacconelli 5 (1/4, 1/2), Badiali 7 (3/4, 0/2), Placci (0/1, 0/3), Cattani 1 (0/3 Da 3), Mazzoni 4 (1/3, 0/3), Battistini (0/5 Da 3). All. Borrelli
Stella Ebk: Morel Pohl 18 (7/12, 1/4), Sarr 15 (5/11), Baiera, Zanazzo 16 (8/12, 0/1), Peruzzi 9 (2/7, 1/3), Soda 4 (1/6, 0/1), Betto 1, Bordo (0/2, 0/2), Pitardi 2 (1/3), Palma 2 (1/2), Di Zio (0/1), Iaiani 16 (6/9, 1/2). All. Spalvieri
 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondo Basket

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