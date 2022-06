Gallinari sull'addio di Sacchetti: " Non me l'aspettavo"

" Non me l'aspettavo, non sapevo quale fosse la situazione con la Federazione e l'ho scoperto all'ultimo anche io. Ma noi giocatori dobbiamo fare i giocatori, quello che possiamo controllare è quello che facciamo in campo, è il nostro lavoro, poi le scelte sull'allenatore non le facciamo noi". Questo il commento di Danilo Gallinari a Sky sul divorzio fra la Nazionale e il ct Meo Sacchetti ad appena pochi mesi dall 'Europeo dove l'Italia giocherà il suo girone al Forum di Milano. "Bisogna sempre sognare in grande - dice il Gallo - ma al contempo fare passo per passo. Tutto può succedere, ogni gara è a se ma giocare in casa deve essere un vantaggio. L'obiettivo iniziale è passare la prima fase e poi vedremo"