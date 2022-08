L'Italia reagisce nella ripresa: Ucraina sconfitta 97-89

RIGA (Lettonia) - L'Italia di Gianmarco Pozzecco vince all'Arena Riga contro l'Ucraina per 97-89 con 20 punti di Simone Fontecchio e 17 di un monumentale Nicolò Melli. Inizio di partita complicata per gli Azzurri che all'intervallo inseguono di 11 punti (45-34) soffrendo molto nell'area (65% da parte degli avversari) e complessivamente la maggior aggressività dell'Ucraina. Nel 2° tempo arriva la reazione: l'Italia fa suo per 38-22, con tripla sulla sirena di Gallinari, il 3° periodo entrando negli ultimi 10' sul 72-68 e nell'ultima frazione doma l'Ucraina. A 65" dalla sirena finale Fontecchio confeziona il decisivo gioco da 3 punti per il +8 (93-85) che manda i titoli di coda. Per i ragazzi del Poz primo successo nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Sabato si torna in campo al PalaLeonessa di Brescia per il 2° match del Gruppo L contro la Georgia.