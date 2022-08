Italbasket, il roster ufficiale per gli Europei 2022

BRESCIA - La Nazionale maschile di pallacanestro scenderà in campo sabato (ore 20:20 al PalaLeonessa di Brescia) contro la Georgia per il 2° match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ed il Ct Gianmarco Pozzecco ha ufficializzato il roster che giocherà sia sabato che agli Europei. Restava solo un ultimo taglio da effettuare per il Poz, dai 17 del raduno di Pinzolo sono stati esclusi: Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, John Petrucelli, Amedeo Della Valle e l'ultimo è stato il centro della Reyer Venezia Amedeo Tessitori.