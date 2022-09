Eurobasket: Italia, il sogno è finito. Vince la Francia

BERLINO (Germania) - L'Italia di Gianmarco Pozzecco gioca un'altra partita pazzesca ma viene eliminata dalla Francia ai quarti di finale! Alla Mercedes-Benz Arena gli Azzurri cadono contro transalpini per 93-85 dopo un overtime sotto i 20 punti di Thomas Heurtel. È proprio l'ex Barcellona che infrange i sogni degli azzurri nel finale convulso. Infatti gli Azzurri, grazie ad un ottimo finale di 3° quarto, entrano nell'ultima frazione avanti 62-56 e sono sul +7 (75-68) quando Simone Fontecchio (21 punti) realizza la tripla a 2'15". Gli uomini di Collet non si arrendono, rientrano e gli ultimi 16" sono letali per l'Italia: +2 (77-75) con Fontecchio in lunetta, l'ex Baskonia però commette 0/2 e sul capovolgimento di fronte Heurtel segna il layup che vale il pareggio. Fontecchio ha la chance si redimersi ma manca il floater sulla sirena. All'overtime Melli commette il suo 5° fallo e i transalpini fanno valere la loro stazza: a 45" Yabusele sbaglia l'appoggio ma corregge per il canestro del +4 che spegne le speranza dei ragazzi del Poz. La Francia accede in semifinale dove attende la vincitrice di Slovenia-Polonia.