Basket, Livorno ritrova l'Italia e rende omaggio all'Ucraina, poi superata 85-75

LIVORNO - Serata speciale al Modigliani Forum , che dopo 27 anni torna ad ospitare l' Italbasket con un sold out da record e denso di significati. Livorno per la Nazionale, la Nazionale per Livorno, che da troppo tempo era rimasta tagliata fuori dai grandi appuntamenti della pallacanestro . Livorno per coach Pozzecco , che esattamente 30 anni fa muoveva i primi passi di una straordinaria carriera proprio con la maglia della Baker . Livorno per l' Ucraina, avversaria di turno nel terzo turno delle Qualificazioni Mondiali , a un anno esatto dall'inizio del doloroso conflitto con la Russia. Un appuntamento dunque che travalica i confini dello Sport, per fondersi con la memoria, la speranza e la solidarietà, come testimoniato dal sentito prepartita, che ha visto protagonista al centro del parquet labronico anche il Presidente della Federazione Gianni Petrucci .

Parola al campo: tra giovani speranze e nuovi canestri

Poi c'è anche il campo. Meno importante per gli Azzurri, già qualificati per la kermesse iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre, ma comunque in corsa per migliorare il ranking in vista della composizione dei gironi e seriamente impegnata per rispetto alla Georgia, ancora in lizza proprio con l'Ucraina per staccare il biglietto per i Mondiali. Nonostante i tanti giovani e giovanissimi schierati da Pozzecco è un'Italia molto più che dignitosa quella che chiude il primo tempo sul 43 pari e che nella seconda frazione riesce a tenere sempre il muso avanti, per una vittoria 85-75, comunque meritatissima. Ora l'ultimo match contro la super Spagna di coach Scariolo, a caccia di un successo con almeno 5 punti di scarto, che varrebbe addirittura il primo posto nel girone. Mannion con 28 punti e Spissu con 21, i mattatori della vittoria azzurra.