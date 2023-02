Italbasket, Pozzecco: "Ucraina? Per noi non era un'amichevole"

LIVORNO - "Per noi non era un'amichevole, l'avevamo detto alla vigilia e i miei giocatori in campo l'hanno dimostrato interpretando una partita tosta, solida". Così il commissario tecnico dell'Italbasket, Gianmarco Pozzecco, celebra la convincente vittoria degli azzurri sull'Ucraina. Il match contro i gialloblù, valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali (già raggiunta dall'Italia), è servita soprattutto per dare continuità, sia a livello di prestazione che di risultati: "Sapevamo quanto fosse importante questa sfida per l'Ucraina, mi spiace per il mio amico Sasha Volkov ma questo è lo sport e noi l'abbiamo voluto rispettare fino in fondo".