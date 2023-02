CACERES (Spagna) - Bella vittoria dell'Italia di Pozzecco, che passa in Spagna contro i campioni del Mondo e d'Europa di Scariolo per 72-68. Un successo che però fa solo "curriculum" per gli Azzurri, che restano comunque alle spalle delle Furie Rosse nel girone per la diffrenza canestri. Unico rimpiano di una prestazione maiuscola, che aveva visto l'Italbasket condurre anche con 15 punti di vantaggio. Caruso miglior marcatore del match con 19 punti.