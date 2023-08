L'Italia di Pozzecco batte la Grecia: non succedeva da 10 anni

E' un'Italia da sballo. Dopo aver battuto la Serbia, gli azzurri di Pozzecco battono anche la Grecia con il punteggio di 74-70 e si aggiudicano la 32esima edizione del Torneo dell'Acropoli. Il successo contro la Grecia non era scontato. Non accadeva da 10 anni. Era l'8 settembre 2013, fase a gironi dell'EuroBasket in Slovenia a Koper (81-72). Va in archivio dunque con un sorriso la quarta amichevole sulle sette previste prima dell'esordio al Mondiale e per l'Italbasket si registra un percorso netto.