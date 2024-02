Italia-Turchia 50-39 diretta: termina il primo tempo LIVE

PESARO - Parte da Pesaro il cammino della Nazionale azzurra alle qualificazioni agli Europei del 2025 che si disputeranno a Cipro , Finlandia , Lettonia e Polonia per la fase a gironi e a Riga per la fase a eliminazione diretta. L' Italbasket di Gianmarco Pozzecco sfiderà, sul parquet della Vitrifirgo Arena , la Turchia di coach Ergin Ataman nella prima giornata del gruppo B : palla a due alle ore 20:30 . Segui la diretta della partita .

21:22

Italia-Turchia, Melli e Biberovic scatenati

Si chiude il primo tempo della sfida tra azzurri e biancorossi: per la squadra di Pozzecco ottimo impatto del capitano Nicolò Melli, autore di 17 punti. Buon primo tempo anche per Mannion e Polonara (7 punti a testa). Tra le fila turche show di Biberovic, top scorer del match finora con ben 18 punti a referto.

21:15

Termina il primo tempo: Italia-Turchia 50-39

Mannion attacca il ferro e porta gli azzurri sul +11 e i turchi, di ritorno dal timeout di un insoddisfatto Ataman, falliscono la tripla del -8 con Biberovic. Il secondo parziale si chiude con l'Italia avanti 50-39.

21:10

Italia-Turchia 48-38

Altro canestro di pregevole fattura di Procida dopo lo 0/2 di Melli dalla lunetta. Azzurri avanti di 8, che diventa +7 con l'1/2 a cronometro fermo di Kabaca. Melli poi segna 2 punti, subendo anche un fallo: il capitano azzurro completa il gioco da tre punti. Italia ora sul +10!

21:05

Italia-Turchia 43-37

Giocata d'alta scuola per Procida: il giocatore dell'Alba Berlino mette la firma sul nuovo +6 per l'Italia.

21:01

Italia-Turchia 41-35

Biberovic da due (16 punti a referto finora) e la bomba dall'arco di Sipahi riportano i turchi a un solo possesso di distacco. Ci pensa poi Melli, con una tripla, a mettere la firma sul +6 azzurro.

20:57

Italia-Turchia 38-30

Ricci e Polonara salgono in cattedra con sette punti complessivi. Poi Mannion segna il +8 per l'Italia, massimo vantaggio azzurro nel match.

20:53

Italia-Turchia 29-26, inizia il secondo quarto

Viaggio in lunetta per Sanli: 2/2 per il giocatore del Fenerbahce e Turchia avanti 26-24. Mannion (da tre) e Pajola (da due) non ci stanno e riportano gli azzurri avanti.

20:48

Termina il primo quarto: Italia-Turchia 24-24

Conclusione perfetta, dalll'arco, di Biberovic sulla sirena: il primo quarto tra Italia e Turchia termina in parità.

20:47

Italia-Turchia 24-21

Azzurri letali in contropiede con Melli e Petrucelli: +3 per i ragazzi di Pozzecco.

20:45

Italia-Turchia 20-19

Melli segna due punti (già 9 punti per il capitano azzurro): gli azzurri salgono a -1, che diventa +1 con la schiacciata in contropiede di Polonara. Italia in vantaggio.

20:39

Italia-Turchia 14-15

Appoggio a canestro di Ricci in contropiede e 7-0 di contro-parziale per gli azzurri: timeout Ataman.

20:38

Italia-Turchia 12-15

La squadra di Ataman prende il largo: 8-0 di parziale per i turchi con le due triple di Biberovic. Il canestro di Ricci e la tripla di Spissu riducono le distanze.

20:34

Italia-Turchia 7-7

Buon inizio per gli azzurri con la tripla di Tonut e il canestro da due punti di Melli. La Turchia risponde con il semi-gancio di Osmani e Tuncer. Poi arrivano la tripla di Biberovic e la schiacciata del capitano azzurro: parità a Pesaro.

20:31

Italia-Turchia, si parte!

Il primo possesso del match lo conquista la squadra di Pozzecco.

20:29

Italia-Turchia, i quintetti ufficiali

ITALIA: Spissu, Tonut, Melli, Ricci, Procida. Coach: Pozzecco.

TURCHIA: Sanli, biberovic, Tuncer, Osmani, Sipahi. Coach: Ataman.

20:25

Italia e Turchia in campo

Le due formazioni fanno il loro ingresso sul parquet della Vitrifrigo Arena: ora gli inni nazionali e poi si alzerà il sipario sulla prima gara degli azzurri valevole per la qualificazione agli Europei del 2025.

20:22

Italia-Turchia, ancora pochi minuti e si parte

Mancano meno di 10 minuti alla palla a due tra gli azzurri e la squadra di coach Ataman. Che atmosfera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro!

20:15

Italia, le parole di Pozzecco nel pre-partita

"So bene quanto Pesaro viva di basket, qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione", sottolinea il coach dell'Italbasket. Domani per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie Recalcati: tutti sanno quanto io sia legato a lui, una delle persone più importanti della mia carriera. La decisione l’abbiamo dovuta prendere perché anche in ottica Olimpiadi era necessario asciugare un po’ lo staff tecnico. Vivrò il passaggio di consegne tra Gigi e Nik ma non sono preoccupato perché certamente è assicurata la continuità da due professionisti che sono così legati alla maglia Azzurra. La Turchia sarà un avversario non semplice, è un’ottima squadra ed è allenata magnificamente da Ergin Ataman, uno dei migliori coach a livello europeo di tutti i tempi. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita".

20:10

Italia-Turchia, i precedenti

Le due nazionali si sono sfidate in 58 occasioni, con il bilancio nettamente a favore degli azzurri: 47 vittorie a 11. L'ultimo confronto diretto tra le due compagini risale alla scorsa estate quando, al torneo di Trento, i ragazzi di Pozzecco si sono imposti 90-89 dopo un supplementare.

20:03

Italia-Turchia, dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra Italia e Turchia, valevole per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2025, si disputerà oggi (giovedì 22 febbraio) alle ore 20:30. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN.

20:01

Turchia, i convocati di coach Ataman

I giocatori scelti dal tecnico turco per la sfida contro gli azzurri di Pozzecco:

Omer Can Ilyasoglu (n.1, Mega Mis Beograd), Sehmus Hazer (n.2, Fenerbahce), Tarik Biberovic (n.3, Fenerbahce), Sertac Sanli (n.5, Fenerbahce), Yigitcan Saybir (n.9, Turk Telekom), Melih Mahmutoglu (n.10, Fenerbahce), Erten Gazi (n.11, Anadolu Efes), Sadik Emir Kabaca (n.12, Galatasaray), Okben Ulubay (n.13, Turk Telekom), Furkam Haltali (n.14, Pinar Karsiyaka), Berk Ugurlu (n. 17, Besiktas), Bugrahan Tunce (n.19, Galatasaray), Kerem Konan (n.20, Besiktas), Ercan Osmani (n.24, Anadolu Efes), Kenan Sipahi (n.25, Pinar Karsiyaka), Erkan Yilmaz (n.33, Anadolu Efes).

20:00

Italia, i convocati di coach Pozzecco

I giocatori chiamati dal coach azzurro per la partita contro la Nazionale turca:

Marco Spissu (n.0, Reyer Venezia), Niccolò Mannion (n.1, Varese), Stefano Tonut (n.7, Olimpia Milano), Nicolò Melli (n.9, Olimpia Milano, Capitano), Diego Flaccadori (n.12, Olimpia Milano), Amedeo Tessitori (n.16, Reyer Venezia), Giampaolo Ricci (n.17, Olimpia Milano), Matteo Spagnolo (n.18, Alba Berlino), Giordano Bortolani (n.22, Olimpia Milano), Guglielmo Caruso (n.30, Olimpia Milano), Achille Polonara (n.33, Virtus Bologna, Vice Capitano), Luca Severini (n.40, Tortona), Gabriele Procida (n.50, Alba Berlino), Alessandro Pajola (n.54, Virtus Bologna), John Petrucelli (n.77, Brescia).

Vitrifrigo Arena, Pesaro