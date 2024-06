Italbasket, i convocati di Pozzecco per gli impegni estivi: c'è Gallinari

Italbasket, gli appuntamenti estivi dei ragazzi di Pozzecco

Gli azzurri saranno impegnati, dal 14 al 21 giugno, a Folgaria per il Training Camp 2024 per poi tornare sull’Alpe Cimbra per l’ormai tradizionale periodo di preparazione. Due le amichevoli in programma per Gallinari e compagni prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla 'Il T Quotidiano' Arena di Trento contro la Georgia (ore 19:00 in diretta su Sky Sport) e martedì 25 giugno al 'WiZink Center' di Madrid contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20:00 in diretta su Sky Sport).