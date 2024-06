Pozzecco da brividi: il discorso all'Italia del basket è da pelle d'oca

Pozzecco, il discorso motivazionale alla Nazionale

"Ricordiamoci che stiamo da Dio - inizia nel discorso diventato virale sui social e pubblicato sul profilo Instagram di Italbasket -, cioè io ieri ho riso con le lacrime così. Noi stiamo da Dio per un motivo molto semplice, perché per un'ora e mezza voi vi fate un culo grande così. Tutto il resto non conta niente. Poi stiamo bene, ci divertiamo, ma è solo ed esclusivamente grazie al fatto che voi, quando venite qui, non c'è uno che non si faccia un c**o grande così. Non ce n'è uno che non si sia mai fatto un c**o grande così quando mette piede qui o quando si allaccia le scarpette. Jump ball, guerra per un'ora e mezza".