Basket, l'Italia batte la Georgia e Pozzecco sceglie i 12 per il Pre Olimpico

TRENTO - È fatta l'Italia che volerà a San Juan per il Pre Olimpico che prenderà il via il prossimo 12 luglio. Coach Pozzecco ha infatti diramato la lista dei dodici azzurri che resteranno in ritiro, al termine della vittoriosa sfida sulla Georgia, valevole per la decima edizione della 'Trentino basket cup'.

Gallinari mvp, Casarin 'tagliato'

Il torneo amichevole ha visto gli Azzurri imporsi per 79-68 contro Shengelia e compagni. Miglior giocatore del match e miglior marcatore dell'Italia un ritrovato Danilo Gallinari, con 13 punti, mentre ne fa 17 proprio il capitano georgiano. Doppia cirfra e presenza numero 90 in Nazionale per Achille Polonara. Sarà invece Davide Casarin a tornare a casa, una decisione così commentata dal commissario tecnico: "Non è stata affatto una scelta facile perché Casarin è un grande talento e avrebbe meritato di restare con noi".

I dodici del 'Poz'

Questi i dodici convocati di Pozzecco per il torneo Pre Olimpico: Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, John Petrucelli.

Il programma degli Azzurri

Nella mattinata di lunedì, l'Italia si trasferirà a Madrid per affrontare, il giorno successivo, la Spagna di coach Sergio Scariolo, quindi il rientro in Italia per volare a Miami il 26 giugno, prima del trasferimento a San Juan per esordire al Pre Olimpico il 2 luglio contro il Bahrain.